Segíts, hogy segíthessünk ─ X. Pulzus Cipősdoboz Akció Beregszászban

Segíts, hogy segíthessünk! Egy doboz, egy mosoly. Tizedik alkalommal szervezik meg a Pulzus Karácsonyi Cipősdoboz Akciót december 20-án Beregszász főterén.

A régóta hagyománnyá vált kezdeményezésre 15 gyűjtőponton várják a csomagokat. Beregszászon kívül Nagyszőlősön, Beregrákoson, Ungváron, Csapon, Visken, Aknaszlatinán, Nagydobronyban, Tiszaújlakon, Bátyúban, Benében, Mezőváriban, Mezőkaszonyban, Eszenyben és Nagypaládon.

Tavaly közel 4500 cipősdobozt gyűjtöttek össze a szervezők.

A központi rendezvény közép-európai idő szerint 10.00 órától kezdődik, ahol gyermekprogramok, szeretetkonyha és szabadtéri koncertek várják az érdeklődőket. Továbbá “Száraz élelmiszer gyűjtő akciót” is hirdetnek a Hope for the Children – Remény a kárpátaljai gyerekeknek alapítvány számára.

Az esemény főszervezője a Pulzus Rádió, főpartnere a Sámuel Alapítvány, társszervezői a Magyar Református Szeretetszolgálat, a Beregszászi Református Egyházközség, valamint a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat.

Kárpátalja.ma