Sok az ukrán munkavállaló Lengyelországban

Közel 900 000 ukrán állampolgár dolgozik Lengyelországban – olvasható az UNIAN ukrán hírügynökség oldalán.

Jacek Kotlowski, a Lengyel Nemzeti Bank Gazdasági Elemzési Osztályának igazgatóhelyettese közleményében elmondta, hogy a külföldi munkavállalók mintegy 90%-át ukránok teszik ki, a többiek Fehéroroszországból, illetve a közeli országokból érkeznek.

A helyzet Csehországban is hasonló, ahol az elmúlt időszakban megduplázódott az ukrán munkavállalók száma. Korábban egyszerű szakmunkásként tartották számon a külföldieket, köztük az ukránokat is, mára már egyre több munkavállaló tölt be fontos pozíciót .

Kárpátalja.ma