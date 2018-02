Szaakasvili megérkezett Hollandiába, és le is kíván telepedni az országban

Megérkezett Hollandiába Miheil Szaakasvili volt odesszai kormányzó, egykori georgiai elnök, és le is kíván telepedni az országban, ahol holland felesége is él – jelentette be szerdán az ukrán állampolgárságától megfosztott politikus ügyvédje.

Oscar Hammerstein arról tájékoztatta a NOS holland közszolgálati csatornát, hogy ügyfele megérkezett Amszterdamba, és kérelmezni fogja a letelepedési engedélyt.

Elmondta továbbá, hogy az egykori elnök hollandiai tartózkodását jóváhagyták az illetékes szervek.

A helyi hatóságok tavaly azt közölték, hogy családegyesítési eljárás keretében megadnák Szaakasvilinek a tartózkodási engedélyt Hollandiában.

Miheil Szaakasvili nagyjából kilenc éven keresztül, 2013-ig volt Georgia elnöke, majd Ukrajnában telepedett le a Viktor Janukovics oroszbarát államfőt megbuktató 2014-es népfelkelés után, felvette az ukrán állampolgárságot.

2015-2016-ban Odessza megye kormányzója volt, amíg össze nem különbözött az ukrán elnökkel, és meg nem fosztották állampolgárságától. Mivel korábban már georgiai állampolgárságától is megfosztották, jelenleg hontalan.

Tavaly szeptemberben jogellenesen, gyalogosan visszatért Ukrajnába, ahonnan hétfőn kitoloncolták Lengyelországba. Az ügyészség hivatalosan azzal gyanúsítja, hogy erőszakos hatalomátvételre készült az Oroszországba menekült Janukovics környezetével együttműködve.