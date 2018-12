Több mint hatezer ember látogatott Kárpátaljára a Rákóczi Szövetség közreműködése által

A Rákóczi Szövetségnek idén 72 nagyobb rendezvénye volt, amelyek 78 ezer embert érintettek – közölte a szövetség elnöke pénteken az M1 aktuális csatornán és a Kossuth Rádió Jó Reggelt, Magyarország! című műsorában.

Csáky Csongor a 2018-at összegezve azt mondta, 150 utazócsoport, több mint hatezer ember látogatott Kárpátaljára, akik erkölcsi támogatásuk mellett több tízmillió forinttal is segítettek a helyieknek.

A magyar iskolaválasztási program keretében nyolcezer újszülöttnek adtak babanaplót, az adventi időszakban húszezer határon túli óvodás kapott mesekönyvet, és a szeptemberi iskolakezdést követően négyszáz helyszínen 7500 iskolakezdőnek adtak át ösztöndíjat – ismertette.

Az elnök nagy eredménynek tartja azt is, hogy áprilisban 650 ezer támogató aláírást tudtak átadni a Nemzeti Választási Irodának, ezzel segítve azt az európai polgári kezdeményezést, amely az őshonos európai nemzeti kisebbségek jogaiért indult.

Kitért arra is, 2019-ben szeretnék folytatni azokat a programokat, amelyek az elmúlt években is futottak, a programjaikba pedig szeretnék beemelni II. Rákóczi Ferenc kultuszát, hogy példát állítsanak a fiatalok elé.