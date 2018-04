Törökország kész részt venni egy kelet-ukrajnai ENSZ-békefenntartó misszióban

Törökország támogatja, hogy az ENSZ békefenntartókat küldjön a Donyec-medencébe, és kész is részt venni egy ilyen misszióban – közölte hétfőn az ukrán elnöki hivatal Petro Porosenko államfő isztambuli látogatásának eredményeiről beszámolva.

A kijevi közlemény szerint Porosenko hétfőn megbeszéléseket folytatott Recep Tayyip Erdogan török államfővel és Mevlüt Cavusoglu külügyminiszterrel. A találkozókon részt vett Pavlo Klimin ukrán külügyminiszter és Kosztyantin Jeliszejev, az elnöki hivatal helyettes vezetője is.

A találkozókon mindkét ország képviselői elítélték, hogy vegyi fegyvert vetettek be a szíriai kormányerők a lázadók ellenőrzése alatti Dúma város lakossága ellen április 7-én. Damaszkusz ugyanakkor tagadja, hogy Bassár el-Aszad szíriai elnök hadserege vegyi támadást hajtott volna végre a kelet-gútai város ellen.

A kelet-ukrajnai ENSZ-békefenntartást illetően Moszkva álláspontja nem egyezik Kijevével – emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál. Oroszország ugyanis azt szeretné, ha a kéksisakosok csak a frontvonal mentén lennének jelen, és feladatuk kizárólag a fegyvertelen EBESZ-megfigyelők biztonságának szavatolására terjedne ki. Kijev ezzel szemben azt szeretné elérni, hogy az ENSZ-békefenntartók mandátuma kiterjedne a Donyec-medence – hivatalos ukrán megfogalmazás szerint – megszállt területeinek teljes egészére, beleértve az Ukrajna által jelenleg nem ellenőrzött orosz-ukrán határszakaszt is. Kijev emellett azon az állásponton van, hogy Oroszország – mint a konfliktusban érintett fél – nem vehet részt a békefenntartó misszióban. Moszkva továbbra is tagadja, hogy orosz katonák lennének a Donyec-medencében, valamint az is, hogy támogatja a kelet-ukrajnai szakadárokat.

Anders Fogh Rasmussen volt NATO-főtitkár – aki jelenleg Porosenko elnök egyik tanácsadója – a februárban tartott müncheni biztonságpolitikai konferenciára készített jelentésében azt írta, hogy legalább 20 ezer – nem NATO-tagállamok által küldött – kéksisakos katonára és négyezer rendőrre lenne szükség a válság rendezéséhez a Donyeck-medencében.