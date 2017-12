Továbbra is hosszas várakozásra kell készülni a határátkelőkön

Akár többórás várakozásra is készülni kell az ukrán határ több pontján, mivel a külföldön dolgozók ezekben a napokban látogatnak haza karácsonyra.

Záhonynál 3 kilométeres kamionsor alakult ki, a személygépkocsik is majdnem ilyen hosszan torlódnak, ezért csaknem 2 órát kell várni az átkelésre itt és Beregsuránynál is. Az utazóknak az ukrán határszakasz más átkelőin is várakozásra kell készülniük, bár már jelentősen csökkent az átkelők száma az elmúlt napokhoz viszonyítva.

A határátkelők leterheltségéről a magyarországi rendőrség határinfó oldalán lehet tájékozódni.