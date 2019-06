Újabb hírességekkel bővül az ukrán politikai élet

Az elnökválasztás után és az előrehozott parlamenti választások közeledtével Olya Polyakova – híres ukrán énekes és színésznő – bejelentette saját pártjának megalapítását és politikai karrierjének kezdetét május 29-én.

Már az elnökválasztások is bebizonyították, hogy az ország „nagy” politikusainak nincs helyük a politikában, és így Volodimir Zelenszkij, korábbi színész, komikus nagy előnnyel nyerte meg a választásokat. Az utóbbi napokban pedig Olyha Polyakova mellett Viktor Pavlikról (énekes) és Oleh Vinnikról (énekes) szól a fáma. Polyakova közösségi oldalán, majd pedig egy fórumon jelentette be politikai pályafutásának kezdetét, Viktor Pavlik sajtóreferense alátámasztotta a szóbeszédet, Oleh Vinnik pedig még nem adott választ a pletykákra, de a „Stabilitás” (Sztabilynyiszty) párt egyik tagja, Janina Szokolova biztos abban, hogy az énekes csatlakozik hozzájuk.

Polyakova elmondása szerint pártjához csak nők csatlakozhatnak majd, továbbá az általa alapított politikai erő a nemi egyenjogúságért és az ukrán nép elnéptelenedése ellen veszi fel a harcot. Kijelentette, hogy a parlamenti választásokon nem vesz részt.

Egy másik énekes, Szvjatoszlav Vakarcsuk, az Okean Elzi frontembere is saját pártot alapított, melyhez már több korábbi vezető posztot elfoglaló politikus és hivatalnok is csatlakozott. A „Hang” (Holosz) néven bejegyzett párt már az előrehozott választásokon is részt vesz.

