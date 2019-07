Verekedés tört ki Porosenko távozásakor az ukrán Állami Nyomozó Irodából

Verekedésig fajuló incidens zavarta meg Petro Porosenko volt ukrán elnök távozását csütörtökön Kijevben az ukrán Állami Nyomozó Iroda (DBR) épületéből, ahol többszöri halasztás után végre megjelent a nyomozók idézésére.

A volt elnök autójának motorháztetőjére egy ismeretlen féri ugrott. Porosenko testőrei lerángatták onnan, és dulakodni kezdtek a férfival, aki gázsprayt vetett be ellenük. Közben még négy férfi csatlakozott be a verekedésbe. Az incidensről készült felvételen hallható, hogy a közelben állók Porosenko-ellenes jelszavakat kiabálnak. A rövid ideig tartó verekedésbe a rendőrök is beavatkoztak, de egyelőre senkit sem vette őrizetbe, a támadók elmenekültek a helyszínről.

Porosenkónak nem esett baja, beszállt az autóba, és elhajtott. Az ukrán 24-es tévécsatorna viszont arról számolt be, hogy egyik operatőre megsérült az összecsapás közben.

Porosenkót egyébként a hivatalos idézés szerint tanúként hallgatták ki a nyomozóiroda munkatársai egy üzemeladással kapcsolatos pénzmosási vád kapcsán. A feljelentést Andrij Portnov, a 2014-ben Oroszországba menekült Viktor Janukovics volt ukrán elnök egykori hivatalvezető-helyettese tette. Portnov azután, hogy májusban visszatért Ukrajnába, többtucatnyi feljelentést tett Porosenko ellen. Az Állami Nyomozó Iroda nyolc olyan bűnvádi eljárásban folytat vizsgálatot, amelyekben érintett Porosenko. Ezek között van a tavaly novemberi ukrán-orosz tengeri incidens is, amelynek során 24 ukrán haditengerész esett orosz fogságba, és egy másik, nem rég kirobbant botrány is, amely komoly társadalmi felháborodást váltott ki a július 21-i parlamenti választás előtt: nyilvánosságra került hogy 2014 és 2019 márciusa között áron felül vásároltak az ukrán hadseregnek 20 ezer olyan rossz minőségű golyóálló mellényt, amelyet kisebb kaliberű lövedékek és repeszek is átütöttek a laboratóriumi teszteken, valamint lakhatásra alkalmatlan sátrakat.

Porosenko július 17-re már kapott egy idézést, hogy tegyen tanúvallomást, de akkor sűrű kampányteendőire hivatkozva nem jelent meg. Majd szerdára akarta előrehozni a mai kihallgatását, amibe viszont a nyomozóiroda nem egyezett bele. Úgy tűnt, hogy megint halasztani fogják a kihallgatását, de végül mégiscsak megjelent az irodában.

Porosenko a kihallgatása után kijelentette, hogy semmilyen eljárást nem folytat vele szemben a nyomozóiroda, és erről a kihallgatás során megerősítést kapott. Kilátásba helyezte, hogy feljelentést tesz Portnov ellen hamis vád miatt. Közölte továbbá, hogy a nyomozóiroda nyomozást folytat az ő tulajdonában lévő Prjamij televízió ellen, ami Porosenko szerint a szólásszabadság megsértése.