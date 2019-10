Vidéken a kormánypártok, Budapesten az ellenzék szerzett több polgármesteri posztot

A főpolgármester-választást az ellenzék közös jelöltje nyerte a vasárnapi önkormányzati választásokon; a fővárosi kerületek többségében ellenzéki, a megyei jogú városok többségében viszont kormánypárti jelöltek győztek, és mind a 19 megyei közgyűlésben a Fidesz-KDNP került többségbe.

A választásokat értékelve Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke kiemelte: bebizonyosodott, hogy továbbra is a Fidesz-KDNP a legerősebb pártszövetség Magyarországon.

A fővárosiak úgy döntöttek, hogy most valami más következik

Hangsúlyozta: az elmúlt kilenc évben a kormánytöbbséget adó politikai erő adta Budapest vezetését is, de ezúttal a fővárosiak úgy döntöttek, hogy most valami más következik. Ezt tudomásul vesszük, és az ország és a Budapesten élők érdekében készen állunk az együttműködésre – fűzte hozzá.

Orbán Viktor megköszönte a vidéki Magyarország bizalmát, és azt mondta: a jövőben is „számíthatnak ránk”. Közölte: a megyei jogú városokat tekintve 13-ban továbbra is Fidesz-KDNP-többség van, és ami a megyei közgyűléseket illeti, 19 megyéből 19-ben nyertek. Az ötezer lakos feletti települések kategóriájában 147 Fidesz-KDNP-s polgármester lesz, ami a települések több mint felét jelenti – mondta.

Tarlós István eddigi főpolgármester gratulált és sok szerencsét kívánt Karácsony Gergelynek a főpolgármester-választáson az ellenzék közös jelöltjeként elért győzelméhez. A politikus elsőként azoknak mondott köszönetet, akik rá szavaztak, az egész közösségnek; ezután megköszönte Budapestnek a 13 évet és Óbudának a 29 évet. „Országosan az eredmény szép, Budapesten el kell gondolkodni” – értékelte az önkormányzati választást a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje.

Karácsony: Október 14-én egy másik országban ébredünk

Karácsony Gergely (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) megválasztott főpolgármester történelmi győzelemként értékelte a választás eredményét, ami véleménye szerint arról szól, hogy Budapest zöld lesz és szabad. Az ellenzéki politikus – a jelölőszervezetek képviselőivel közösen tartott eredményváróján – úgy fogalmazott: október 14-én „egy másik országban ébredünk”, amely elkezdte visszaszerezni a saját szabadságát.

Közölte, nem az ő és nem az ellenzéki pártok, hanem a budapestiek győzelméről van szó, amit azért vívtak, hogy visszaszerezzék a fővárost. Szólt arról is, hogy új alapokra helyezné a főváros és a kormány közötti viszonyt, nem háborúra, hanem méltányos együttműködésre készül a mindenkori magyar kormánnyal.

Sneider Tamás Jobbik-elnök sajtótájékoztatóján azt mondta, pártja minden korábbinál jobb eredményt ért el az önkormányzati választáson, így egy nehéz időszakot követően tud újra felfelé ívelő pályára állni.

Kilenc fővárosi kerületben kormánypárti polgármesterjelölt nyert

A 23 fővárosi kerület közül tizennégyben ellenzéki, kilencben kormánypárti polgármesterjelölt nyert. Tíz kerületben – I., II., III., IV., VI., VII., VIII., IX., XI., XVIII. – a kormánypárti polgármestert ellenzéki váltotta, míg az V., a X., a XII., a XXI., a XXII., a XVI., és a XVII. kerületben maradt a Fidesz-KDNP-s vezetés. A XX. és a XXIII. kerületben a kormánypártok által támogatott független jelölt nyert.

A XIII., a XV. kerületben és a XIX. kerületben ismét ellenzéki lett a polgármester, a XIV. kerületben pedig a főpolgármesteri posztot elnyerő Karácsony Gergely utódja szintén egy ellenzék jelölt lett. A 23 megyei jogú város közül tizenháromban a Fidesz-KDNP által támogatott politikus, tíz helyen pedig az ellenzék jelöltje lesz a polgármester.

Békéscsabát továbbra is az a Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba) vezetheti, akit immár a kormánypártok is támogattak. Új, ellenzéki polgármestere lesz Dunaújvárosnak, ahol a kormánypárti Cserna Gábort a jelenleg még jobbikos országgyűlési képviselő, Pintér Tamás váltja, akit a Rajta Újváros! Egyesület jelölt.

Habis Lászlót váltja Egerben Mirkóczki Ádám

Egerben szintén a kormánypárti Habis Lászlót válthatja a most még ugyancsak az Jobbik parlamenti frakciójában ülő Mirkóczki Ádám (Egységben a Városért Egyesület). Érdet is elhódította az ellenzéki Csőzik László (LMP-Jobbik-DK-MSZP-CÉL-Momentum-Mindenki Magyarországa-Párbeszéd-Magyar Liberális Párt), ahogy Pécset sem kormánypárti politikus irányítja a jövőben, hanem a Mindenki Pécsért Egyesület jelöltje, Péterffy Attila.

Miskolcon is változás történt, a jövőben Veres Pál (Függetlenek SZIVE-MSZP-Momentum-Párbeszéd-Jobbik-LMP-DK-Mindenki Magyarországa-Velünk a Város) vezetheti, ahogy Szombathelyen is az ellenzéki induló, Nemény András nyert (Éljen Szombathely! Egyesület-Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-MKKP-Szolidaritás-Mindenki Magyarországa).

Ugyancsak változás történt Tatabányán az ottani ellenzéki győzelemmel, amelyet a jövőben Szücsné Posztovics Ilona vezet. Debrecenben Papp László, Győrben Borkai Zsolt, Kaposváron Szita Károly, Nagykanizsán Balogh László, Nyíregyházán Kovács Ferenc, Sopronban Farkas Ciprián, Szekszárdon Ács Rezső, Székesfehérváron Cser-Palkovics András, Szolnokon Szalay Ferenc,

Veszprémben Porga Gyula, Zalaegerszegen pedig Balaicz Zoltán nyerte a polgármester-választást a kormánypártok színeiben; ezeket a városokat eddig is kormánypárti politikusok vezették. Az ellenzék irányítása alatt marad Szeged (Botka László), Hódmezővásárhely (Márki-Zay Péter) és Salgótarján (Fekete Zsolt).