Vigadalom Nagymuzsalyban

Néhány emberöltővel ezelőtt a szüreti időszak beköszöntével a környéken mindenki csak Vígmuzsalyként emlegette a szőlejéről és borairól régóta híres beregvidéki települést. Nem véletlenül, hisz ilyenkor a közeli domboldalak felől szüretelők vidám dala, estefelé pedig muzsikaszó hallatszott.

A szervezőknek ez adta az ötletet, hogy a település modernkori falunapját Nagymuzsalyi Vigadalomnak kereszteljék el. Ahol kicsi és nagy idén is talált magának kedvére való elfoglaltságot.

A gyerekeket ezen a napon az iskola tágas kertjében egy egész vidámpark várta, emellett lehetett focizni, de lovagolni is. A felnőttek pedig felkeresték a lacikonyhákat és a sörsátrakat, hogy hűsítő italok mellett a jóbarátokkal és rég nem látott ismerősökkel egy jót beszélgessenek. Közben fél szemmel a színpadon zajló eseményeket követték, ahol nagyszabású kulturális program zajlott.

Először a helyi óvodások mutatkoztak be: a kis növendékek népi játékokat mutattak be, s versben, dalban mondták el, hogy mennyire fontos számukra a szerető család, s hogy milyen színes és érdekes ez a teremtett világ. Őket követték zenés-táncos produkciójukkal a Nagymuzsalyi Középiskola tanulói.

Az ünnepélyes megnyitón a főszervező, Szegedi Erika iskolaigazgató arról szólt, hogy a hétköznapok rohanásában időnként illik egy kis pihenőt tartani. A mostani alkalom kitűnő lehetőséget teremt a tartalmas szórakozásra.

Erdei Péter, Magyarország Beregszászi Konzulátusának vezető konzulja arról szólt, hogy mind az itt élő magyarok, mind a többségi nemzet tagjai számára fontos megmutatni, hogy milyen gazdag kulturális élet zajlik Kárpátalja magyar településein.

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke parlamenti képviselőjelölként annak az örömének adott hangot, hogy ezúttal nem egy, a település problémáit megoldani kívánó rendezvényen vesz részt, hanem egy olyan összejövetelen, amely a felhőtlen időtöltésről szól.

Péter Csaba ötletgazda, megyei képviselő, a Kárpát Ház civil szervezet elnöke beszédében arra emlékeztetett, hogy néhány nappal ezelőtt ünnepeltük az alkotmány napját. A kárpátaljai magyarságnak jó esélye van a megmaradásra, a szülőföldön való boldogulásra, hisz nem kíván mást, mint hogy élhessen azokkal a jogokkal, amelyeket az alaptörvény az állampolgárok, illetve a nemzeti kisebbségek számára biztosít. A soron kívüli parlamenti választásoknak igen nagy a tétje, hisz bizonyítanunk kell, hogy a közös célok mentén szerveződő erős közösség vagyunk. Nem kevésbé fontos a várhatóan ősszel sorra kerülő önkormányzati választásokon való részvétel, mivel alapvető elvárás, hogy a községi tanácsokba, a települések élére a magyar ügy iránt elkötelezett emberek kerüljenek.

Sin József, a KMKSZ Beregszászi Járási Középszintű Szervezetének vezetője, a járási tanács elnöke azt hangsúlyozta, hogy minden ilyen megmérettetésen a jövőnkről döntünk: akarunk-e nemzeti közösségként megmaradni, vagy az elvándorlást, illetve a beolvadást választjuk.

Jakab Erika, a KMKSZ helyi alapszervezetének az elnöke arról szólt, hogy az itthon maradáshoz meg kell teremteni a megfelelő feltételeket, ezért van szükség minden, a magyarság ügye iránt felelősséget érző egyén összefogására.

A kulturális műsor ezután a vendégfellépők produkcióival folytatódott. Beregszászról komplex műsorral érkezett a Street Dance illetve a Princes tánccsoport, a kisbégányi Erzsébet, valamint a halábori Tiszavirág néptánccsoport. Ez utóbbi formáció teljesítményére érdemes külön odafigyelni, hisz megalakulásuk óta alig telt el fél esztendő, s máris kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

Ezúttal is igen sokan várták a tombolasorsolást, melyen többek között egy fiatal kecskegida talált új gazdára. A szervezők ezzel is a felelősségteljes állattartásra szerették volna felhívni a fiatalok figyelmét.

