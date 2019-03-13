Закарпатські прикордонники незаконно видали особисту інформацію щодо інциденту з подвійним громадянством пресі

Головного редактора видання «Kárpátalja» та керівника найбільшої фракції Берегівської міської ради Кароліну Дорчі оштрафували через виявлений при перетині кордону угорський паспорт. Таке рішення прийняв Берегівський районний суд.

У зв’язку з цим, новина з персональними даними Кароліни Дорчі та фотографією її закордонного паспорту практично одночасно з’явилася як на відомому українському інтернет-порталі, так і у чорному списку «Миротворця». На думку адвоката депутатки вона не здійснила правопорушення, але прикордонники так, aдже вони незаконно передали її особисті дані ЗМІ.

18 лютого, вона перетнула пішохідний перехід пункту пропуску «Астей-Берегшурань» і пізніше так само повернулася. 11 березня, під час судового засідання Кароліна Дорчі визнала, що крім українського володіє й угорським паспортом.

Запрошений в якості свідка прикордонник, котрий перевіряв документи Кароліни Дорчі, в залі суду заявив, що біля імені депутатки система видала символ «О». Він означає необхідність проведення додаткового огляду особи та її особистих речей. Після цього, в будівлі прикордонної служби склали протокол про наявність в особи двох паспортів. Ще один викликаний в якості свідка прикордонник, начальник відділу, що займається іноземцями та адміністративними правопорушеннями розповів, що пані Кароліна добровільно передала обидва паспорти працівникам прикордонної служби. Тоді вони склали протокол про дану подію та відправили її через кордон з українським паспортом.

Цікавим є той факт, що навіть до отримання Кароліною Дорчі виклику до суду вся країна могла читати матеріали, де опублікували її особисті дані.

Суд зобовязав Кароліну Дорчі сплатити адміністравтивний штраф у розмірі 3400 грн та судові витрати, які в даному випадку становлять 384,20 грн.

Адвокат депутатки заявив, що вони не погоджуються з таким рішенням та подадуть апеляцію до обласного суду. Разом з тим, вони звернуться до суду з позовом проти прикордонників, які незаконно передали особисті дані пресі.