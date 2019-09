Zelenszkij menesztette a nemzetbiztonsági tanács vezetőjét, elfogadva lemondását

Volodimir Zelenszkij elnök aláírta hétfőn a rendeletet Olekszandr Daniljuk, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkárának menesztéséről, miután ez utóbbi korábban maga nyújtotta be lemondását – jelentette az Ukrajniszka Pravda hírportál.

Daniljuk múlt pénteken hozta nyilvánosságra, hogy benyújtotta lemondását az államfőnek. A felmondólevelét még azelőtt írta meg, hogy Zelenszkij elutazott New Yorkba az ENSZ Közgyűlésének ülésszakára.

Az Ukrajinszka Pravda korábban saját értesülései alapján azt írta, hogy Daniljuk Andrij Bohdannal, az elnöki hivatal vezetőjével keveredett konfliktusba, és ez áll felmondása hátterében. Állítólag kifogásolta Bohdan “vezetési stílusát”, míg róla azt beszélték az elnöki hivatalban, hogy gyenge, eredménytelen, ráadásul intrikus menedzser volt. Korábban Daniljuk neve felmerült, mint Ukrajna következő lehetséges washingtoni nagykövete, de az elnöki hivatalban utóbb már kockázatosnak tartották nagyköveti kinevezését is. A hírportál azt is írta, hogy Zelenszkij állítólag saját kezűleg húzta ki Daniljukot a New York-i látogatásra vele utazó delegáció névsorából.

Daniljukot május 22-én nevezte ki Zelenszkij az RNBO vezetőjének. A politikus 2016 áprilisától 2018 júniusáig pénzügyminiszter volt Petro Porosenko elnöksége alatt Volodimir Hrojszman kormányában. A miniszterelnök menesztette, miután konfliktusba keveredtek egymással.

Daniljuk volt az egyik értelmi szerzője 2016-ban az Ihor Kolomojszkij oligarcha – Zelenszkij volt üzleti partnere – részleges tulajdonában lévő Privatbank államosításának, amelyet egy kijevi bíróság az idén jogellenesnek minősített.