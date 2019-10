’56 hősére emlékeztek Nevetlenfaluban

Illés Józsefet, az ötvenhatos forradalom egyik helyi hősét méltatták Nevetlenfaluban október 20-án. Az ünnepséget a Nevetlenfalui Középiskola udvarán tartották.

A rendezvény kezdetén Oroszi József, a település polgármestere köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében nemcsak a falu első embereként, hanem Illés József tanítványaként szólalt fel, idézve az egykori eseményeket.

A magyar és az ukrán nemzeti himnuszok elhangzását követően Kész Margit néprajzkutató, nevetleni származású lakos kapott szót. Beszédében Bibó István szavait idézte, miszerint „… A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.” Ez lett a rendezvény mottója is. A néprajzkutató gyermekkorát elevenítette fel, amikor Illés József szomszédja – és egyben tanítványaként megtapasztalhatta sziporkázó humorát, bölcsességét. Nem merült feledésbe máig sem az egykori orosztanár szigora, és a mögötte megbújó érzéki lélek. Illés Józsefet az 1956-os eseményekben való részvételéért elszenvedett börtönévek nem törték meg. Szabadulása után a magyar közösség aktív tagja lett, tanári munkája mellett fúvószenekart szervezett, a helyi kórus tagja volt. Magyarságát minden esetben büszkén vállalta. Tanítványait arra biztatta, hogy tanuljanak, jól teljesítsenek, hiszen magyarként csak így boldogulhatnak.

Magyarország Beregszászi Konzulátusának képviseletében Erdei Péter konzul mondta el ünnepi gondolatait, aki az 56-os eseményeket idézve elmondta, hogy „nem féltek, bátrak voltak és bár elbuktak, ez a forradalom reménysugár volt, van és lesz is minden magyar számára az idők végezetéig.”

Illés József életrajzát ismertette Borbély Valéria, a Nevetleni Középiskola történelemtanára.

A továbbiakban Illés József kortársaként és sorstársaként Milován Sándor osztotta meg gondolatait, személyes élményeit. Elmondása szerint Illés József olyan ember volt, aki nem kívül hordta a magyarságát. „Senki nem tartott beszédet a Jóska temetésén. Egy lyukas magyar zászlóval takartuk le a koporsóját.” – emlékezett vissza a szintén meghurcolt forradalmár. A másik 56-os sorstárs, Varga János, a nagyszőlősi fiúk letartóztatásának körülményeit és a börtönben töltött időszak eseményeit elevenítette fel.

A rendezvényen jelen voltak Illés József családtagjai, valamint megjelent számos egykori kollégája és tanítványa, akik szintén visszaemlékeztek a forradalmár tanári és közösségszervezői tevékenységére.

A beszédek sorát Barta József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Középszintű Szervezetének elnöke zárta, aki elsősorban köszönetét fejezte ki a szervezők felé. „Október 23-a a magyar nemzet egyik kiemelkedő ünnepe, hiszen 1956-ban a magyar nép ismét egy nemzetté kovácsolódott”. Mint mondta, egykor a fiatalok kezdeményezték a forradalmat, a fiatalok mondták azt, hogy elég volt a rendszerből, és ők voltak azok, akik, ha kellett, fegyvert fogtak, küzdöttek, és pár nap alatt elsöpörték a zsarnokságot. Az események jelentőségét mutatja, hogy nemcsak a határokon belül, hanem a határon túlra is eljutott a forradalom híre, s a fiatalok itt is szervezkedni kezdtek. „Ezek a fiatalok hősök voltak, példát mutattak, mert a szabadság fontos volt a számukra, s ekként kell felnézni rájuk ma is. Emlékezzünk arra, hogy egy nemzetnek voltunk és vagyunk a tagjai, mely nemzet úgy összeforrt, hogy azt határokkal szétválasztani nem lehet.” – fejezte be gondolatait Barta József.

A rendezvényen közreműködött a nevetlenfalui Arany Alkony Nyugdíjas Népdalkör, valamint a Nevetlenfalui Középiskola tanulói és tanárai, akik megható verses-zenés műsorral járultak hozzá a megemlékezéshez.

Az ünnepség zárásaként a jelenlévők megkoszorúzták a méltatott hős tiszteletére állított, a helyi középiskola falán lévő emléktáblát.

Gál Adél

Kárpátalja.ma