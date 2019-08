A legszebb zsidó slágerek csendültek fel Beregszászban

A huszadik század legismertebb magyar zsidó slágerei csendültek fel augusztus 2-án, pénteken a beregszászi kis zsinagógában. A dalokat Nógrádi Gergely, budai főkántor és Teszter Nelli zongoraművész előadásában hallhatták az érdeklődők a III. Kárpátaljai Zsidó Napok (augusztus 1–4.) egyik programjaként.

A repertoárban olyan ismert énekek szerepeltek, amelyeknek szerzői zsidók vagy zsidó származásúak voltak. A Hegedűs a háztetőn népszerű betétdalai mellett jól megfértek Zerkovitz Béla kuplédalai vagy éppen Eisemann Mihály szerzeményei. A közönség az előadókkal együtt énekelte Szécsi Pál örökzöld slágereit, mint amilyen a Távollét vagy a Gedeon bácsi, vagy éppen Presser Gábor Valaki mondja meg és a Ringasd el magad! című dalait.

A műsorszámok között érdekes tényeket elevenített fel Nógrádi Gergely, például azt, hogy az 1956-os forradalmat követően több világsztár, így Elvis Presley és Frank Sinatra is a magyarok mellé állt. A köztudottan zsidóbarát Sinatrától a Something Stupid című sláger hangzott el, majd zsidó liturgikus énekeket, illetve a világhírű Shlomo Carlebach rabbi ikonikus dalait adta el a Zsidó Pavarottiként számon tartott budai főkántor, akit 2017-ben a Magyar Kultúra és Művészet Tiszteletbeli Nagykövetévé neveztek ki, 2015-ben pedig Európa legjobb kántorhangjának választottak. Közönségkérésre a Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország című dallal fejeződött be a csaknem kétórás koncert.

A nemrégiben felújított zsinagóga nemcsak lelkes közönséggel telt meg, hanem a hagyományápolás, a művészetpártolás szellemiségével is. A szervezők virágcsokorral kedveskedtek az előadóknak, majd köszöntötték Magyarország Ungvári Főkonzulátusának és Beregszászi Konzulátusának megjelent konzuljait, Kovácsikné Scheuer Antóniát, valamint dr. Erdei Pétert.

A zárónapon, augusztus 4-én, vasárnap 16:00 órától Müller Péter Sziámi és Jávori Ferenc Fegya különleges műsorára hívják az érdeklődőket a Zrínyi utcai zsinagógába, majd 20:00 órától Király Viktor a Király 50 árnyalata koncertjére várják a közönséget a beregszászi amfiteátrumba.

Az eseménysorozat a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz), a Határtalan Kultúra Program, a beregszászi Shalom Alapítvány, Magyarország Beregszászi Konzulátusa, Beregszász városa, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Pro Cultura Subcarpathica közös szervezésében valósul meg. Kiemelt támogató a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Magyar Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Sin Edina

Kárpátalja.ma