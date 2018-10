Arany ősz Badalóban

Szüreti mulatsággal kibővített falunapot tartottak vasárnap Badalóban, amelyen együtt ünnepelt a Tisza-parti település apraja-nagyja.A rendezvény az elmúlt évben felavatott műfüves focipályán megtartott kispályás labdarúgó-tornával indult négy csapat részvételével. A házigazda badalóiakat megelőzve a korábbi nagy rivális, Mezővári nyerte a tornát, a harmadik és negyedik helyen pedig a két testvértelepülés együttesei, a szomszédos Szatmárcseke és a távolabbról érkező Rudabánya fiataljai végeztek.

A helyi református templomban 11 órakor megtartott istentiszteleten Sápi Zsolt lelkipásztor hirdette az igét, aki a falunapra érkező vendégek között köszöntötte Badaló testvérgyülekezetének, az őrbottyáni református egyházkerületnek a képviselőit is.

A kora délutáni megnyitóra a falu parkjának bejárata elé felállított szabadtéri színpadon került sor, ahol elsőként Badaló polgármestere, Szalai Imre köszöntötte az egybegyűlteket. A testvértelepülések nevében üdvözölte az ünneplő közönséget Szobota Lajos, Rudabánya polgármestere és Szalkainé Fóri Zsuzsa, Szatmárcseke jegyzője, akik településük polgárainak jelképes ölelését közvetítették a helyiek felé. Köszöntő beszédet mondott Hajgató Tamás, a Beregszászi Magyar Konzulátus konzulja, a badalói gyökerekkel rendelkező Péter Csaba, a megyei tanács képviselője, Halász László, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal művelődési osztályának vezetője, valamint Bakancsos László járási képviselő is.

A megnyitó hivatalos részét követően a helyi óvoda csöppségeinek, illetve az iskola növendékeinek az ünnepi műsora következett, majd a badalói művelődési ház tánccsoportja mellett fellépett még a Mezőgecséből érkező Kék Viola hagyományőrző csoport, illetve a Tüzes Liliom néptánccsoport is. Az egyes műsorszámok között a rendezvény konferanszé-szerepét is magára vállaló helyi tehetség, Péter Kitti dalai szórakoztatták a szép számú nézőközönséget.

Közben a szüreti motívumokkal feldíszített, és a falut nem egyszer körbejáró szekéren csőszök és csőszlányok szüreti dalokkal hívogatták az itt lakókat az ünnepségre, este pedig a kultúrházban megtartott szüreti bálon a Két Kanál együttes szolgáltatta a talpalávalót a bálozóknak.

Az értékes ajándékokat tartalmazó tombolasorsolás alkalmával Bíró Csabának kedvezett leginkább Fortuna, aki a fődíjnak számító okostelefonnal térhetett haza.

A hajnalig tartó szabadtéri discót csak egy színpompás tűzijáték szakította félbe, de összességében mindenki kedvére mulathatott a Tisza-parti népünnepélyen.

A rendezvényt az UMDSZ Beregszászi Járási Szervezete, a KárpátHáz civil szervezet, valamint a KMKSZ Ifjúsági Szervezete támogatta.

