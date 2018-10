Az 1956-os forradalomra emlékeztek Ungváron

Közösen méltatta az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulóját Magyarország ungvári és beregszászi külképviselete, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), valamint az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) tegnap Ungváron.

Az ünnepi rendezvénysorozat az 1956-os emlékműnél kezdődött. A jelenlévők megkoszorúzták az emlékhelyet, mécseseket gyújtottak, és néma főhajtással tisztelegtek a hősök előtt. Ezután a börtön falán található ’56-os domborműnél helyezték el az emlékezés és kegyelet jeleit.

A megemlékezés a Megyei Ukrán Zenei-Drámai Színházban folytatódott, ahol Buhajla József főkonzul köszöntötte az egybegyűlteket. Emlékeztetett rá, hogy ’56 hőseinek áldozata nélkül Magyarország ma nem lehetne szabad ország.

Dr. Keskeny Ernő, Magyarország kijevi nagykövete ünnepi beszédében kifejtette: 1956 a szabadság és a függetlenség szimbóluma itt, a Kárpát-medencében és szerte a nagyvilágban. A forradalom napjaiban a nemzeti egység élménye hatotta át a magyarságot. Az anyaországi eseményekkel párhuzamosan Beregszászban, Ungváron, Nagyszőlősön, Mezőkaszonyban, Váriban is sorra alakultak azok a — nagyobbrészt iskolásokból álló — csoportok, melyek valós információkkal látták el a helyieket a magyarországi történésekkel kapcsolatban, valamint röplapokat készítettek és terjesztettek. S ahogyan a magyarországi forradalmárokat, a kárpátaljai fiatalokat is elérte a hatalom bosszúja, a kegyetlen megtorlás.

A diplomata a kárpátaljai magyarság jelenlegi helyzetét elemezve hangsúlyozta: az utóbbi időben elharapódzó magyarellenes megnyilvánulások és a gyűlöletkeltés ellen határozottan tiltakozni kell.

— Sokasodnak a jelek, melyek azt érzékeltetik velünk, hogy valakik meg akarják félemlíteni a magyarságot, s mindenáron fel akarják gyújtani Kárpátalját. De ez nem fog nekik sikerülni, mert Kárpátalját békés népek lakják, akik a történelem sok évszázadán át bizonyították, hogy ellen tudnak állni az uszításnak, s kifejezésre juttatják ma is, hogy békében kívánnak élni egymással.

Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere videóüzenetben köszöntötte a határon túli ünneplőket, s hangsúlyozta: a magyarok ma sem hagyják, hogy mások döntsenek a jövőjükről.

Az ’56-os forradalom és szabadságharc jelentőségét méltatta beszédében Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója, valamint Mihajlo Rivisz, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke. Mindkét politikus kiemelte: a békés egymás mellett élés, a kölcsönös tolerancia a szabadságküzdelmek egyik legfőbb üzenete.

Brenzovics Lászkó, a KMKSZ elnöke az ’56-os forradalom eseményeit, helyi vonatkozásait számba véve hangsúlyozta: a történelem tanulsága, hogy a szabadságért folyamatosan küzdeni kell.

— Szabadságában áll az embernek, hogy megválaszthatja, milyen nyelven kíván beszélni, milyen nyelven taníttatja a gyermekeit, gyakorolja a vallását. A kárpátaljai magyarság ma is küzdelmet folytat szabadságáért. Köszönet illeti mindazokat, akik szolidárisak ebben a harcban. Ez a szolidaritás, s az ’56-os hősök emléke adjon erőt a szabadságért folytatott további küzdelmekhez —zárta beszédét a szónok.

Zubánics László, az UMDSZ elnöke a magyar forradalom emlékezetéről beszélt, majd a történelemfordító esemény mai üzenetét fogalmazta meg:

— Nekünk, kárpátaljai magyaroknak arra kell törekednünk, hogy hasznos tagjai legyünk az ukrajnai társadalomnak. Ennek a hasznosságnak viszont együtt kell járnia azzal, hogy ugyanolyan tisztelet és ugyanolyan megbecsülés illet meg bennünket, mint a többségi társadalom tagjait. Törvény előtti egyenlőség és kölcsönös megbecsülés — számunkra ma ez lehet 1956 üzenete.

A megemlékezést a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola színjátszó társulatának ünnepi előadása zárta.

