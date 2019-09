Az Irodalmi kilátó bemutatja: A kakukknővér

Az Irodalmi kilátó programsorozat első őszi eseményén bemutatták Vári Fábián László A kakukknővér című fordításkötetét. A nagy kihagyás után újraéledt rendezvényt Magyarország Beregszászi Konzulátusa szervezte meg szeptember 24-én a konzulátus Gulácsy-termében.

A kakukknővér című 252 oldalas mű 76 ruszin és ukrán nyelvű népballadát tartalmaz, amelyeket a kárpátaljai író, költő, műfordító ültetett át magyar nyelvre. A kiadvány a Magyar Művészeti Akadémia gondozásában jelent meg 2019-ben.

A program kezdetén Beke Mihály András első beosztott konzul köszöntötte a megjelenteket, majd Antal Katalin, a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola tanára adott elő két ukrán népdalt.

– A Gulácsy-terem ars poeticájába beleillik az, hogy nemcsak a képzőművészet, hanem minden művészetnek a nemzetek között kiépített hídjait mutatja be. Ezen hidak egyike az irodalmi alkotások lefordítása, ami önmagában nem csupán fordítói, hanem művészi, alkotói tevékenység is, emellett egy nagyon komoly misszió – mondta Szilágyi Mátyás főkonzul. – Vári Fábián László a kötetével egy korábbi fehér foltot számol föl népeink kölcsönös megismerésének területén, hiszen a Kárpát-medencében a 21. században is jellemző sajnos, hogy az egymással szomszédos országok lakosai – még a művelt emberek is – nagyon keveset tudnak egymás kultúrájáról.

Ezután Vári Fábián László beszélt a népballadákról, majd felolvasott három balladát az új kötetből.

A frissen megjelent könyvről dr. Kész Margit, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszék Magyar Tanszéki Csoportjának docense, néprajzkutató beszélgetett Vári Fábián Lászlóval. A elkészült mű úttörőnek számít, hiszen Lovassy Andor 1939-ben megjelent 27 balladafordítása után a tiszaújlaki irodalmár fordítása az első, ami ruszin nyelvű népballadákat tartalmaz magyar nyelven. A műfordító elárulta, hogy valójában 77 népművet szeretett volna magyarra ültetni.

Szó esett Jurij Skrobinec és Ivan Petroci munkásságáról, akik ukrán és ruszin nyelvre fordítottak magyar műveket. A népballadák kapcsán a kárpátaljai hiedelmekről, népi gyűjtésekről és annak nehézségeiről is hallhatott a közönség Vári Fábián Lászlótól, aki több kárpátaljai településről gyűjtött be népballadákat, és később a Vannak ringó bölcsők: kárpátaljai magyar népballadák kötetében jelentetett meg.

A beszélgetés végén a hallgatóság feltehette kérdéseit a kárpátaljai tollforgatónak.

Magyarország Beregszászi Konzulátusának soron következő rendezvénye Gogola Zoltán beregszászi festőművész kamarakiállítása lesz a konzulátus Gulácsy-termében szeptember 25-én 16.00 órától. A szervezők szeretettel várják az érdeklődőket.

Szabó Kata

Kárpátalja.ma