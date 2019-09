Bagossy-hatás

A 2013-ban alakult erdélyi formáció kezdeti videóin tiszta tekintetű fiatalokat látunk, akik ízesen beszélnek, gázrózsán főzik a kotyogós kávét, egyszerűek – a szó nemes értelmében –, kedvesek, különböznek, de egy elképzelés mentén egy célért dolgoznak.

Mára a Bagossy Brothers Company meghódította a Kárpát-medencét. Egyre profibbak, komolyan veszik magukat, a maximumra törekszenek, folyton képesek valami újat mutatni a közönségüknek, és még mindig szeretnivalók.

Minden korcsoporttal kompatibilisek a Bagossy-nóták. A szövegek mondanivalóját tinédzserek és nyugdíjasok is magukénak érezhetik. Néha még idő sincs arra, hogy végiggondoljuk, mit takarnak a sorok, annyira erős az érzelmi töltet. Egyszerűen magával ragad a hangulat és hömpölygünk a zenével.

A srácok végre eljutottak Kárpátaljára is. Mindent elmond a koncert sikeréről, hogy a mindig szolid helyi közönség már a zenekari beállásnál hangzatos szerenádot adott a csapatnak az ungvári vár falai között, ahol jó hátszelet kaptunk, nem zavarodtunk bele a szövegekbe, lyukat meséltünk a szemekbe, úsztunk a nap felé, visszaköveteltük a játékunkat, közelinek éreztük a mennyországot, s néha a lelkünk is meghajolt, de azt is szerettük. Köszönjük!

Pallagi Marianna

Kárpátalja.ma