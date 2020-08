Csendes amfiteátrum…

A jelenlegi állapotokat és számadatokat figyelembe véve a karanténhelyzet nem akar csitulni vidékünkön. A minap arról számoltunk be, hogy milyen károkat okoz a turizmus terén. Számos túra- és idegenvezető maradt munka nélkül. Ugyanilyen helyzetben vannak a rendezvényszervezők is: a koncertek elmaradnak és a színhelyül szolgáló színpadok is pihennek idén nyáron.

Vegyük például a Beregszászi „Aréna” Amfiteátrumot, mely a város egyetlen szabadtéri nagy színpada. A terület 5000 ember befogadására is képes. Korábban évente több rangos koncertnek és fesztiválnak adott otthont. Itt szervezték többek között a MegaRock rendezvényeit és a beregszászi városnapok gálakoncertjeit. Helyet biztosított a civil- és egyházi szervezetek programjainak. Emellett pedig számos rangos esemény színhelyéül is szolgált. 2018-ban a Magyar Állami Operaház társulatának nagyszerű előadásában Erkel Ferenc Bánk bán című operáját láthatta, hallhatta a közönség.

A területet 2010 óta a Kárpátaljai Fejlesztési Társaság bérli, tartja karban és működteti. Ugyanez a szervezet újította fel az objektum külső, és beltéri helyiségeit is az elmúlt években.

– Az amfiteátrumot 2010-ben vettük bérbe. Az anyagiakhoz mérten önerőből folyamatosan végeztünk kisebb-nagyobb felújításokat az épületen és annak területén. Az igazi változást azonban a 2018-as év jelentette, amikor Magyarország kormánya, illetve a Magyar Állami Operaház finanszírozásával teljes felújításon esett át a létesítmény. A nézőtéri lócákat vasszerkezetűre cserélték, a színpadot felújították, valamint a teljes villamoshálózat is megújult – mondta el Gál István, a Társaság elnöke.

Mindemellett az Amfiteátrum bérlése a városi költségvetést is gyarapítja. A tíz évvel ezelőtt a szerződés megkötésekkor megállapított bérleti díj összegének közel háromszorosát fizeti jelenleg a Fejlesztési Társaság.

– A tíz éves költségeket nézve az összeg több mint 300 000 hrivnya bevételt jelentett a városi költségvetésbe. Nem beszélve arról, hogy a városnak a közszolgálati díj és a munkások bére sem jelent kiadást – mondja a Társaság elnöke. – Emellett az utóbbi három évben a városi szociális konyhának biztosítottunk helyet, ingyen. A létesítmény 5 évvel ezelőtt állami ellenőrzésen esett át, melynek során semmi rendellenességet nem találtak. Hozzá kell tennünk, hogy a mostani időszakban bevételeink nincsenek, de a bérleti díjakat továbbra is fizetjük.

A korábban oly sok előadásnak helyszínt adó beregszászi amfiteátrum a karantén miatt most csendes. A szervezők és a vállalkozók csak remélni tudják, hogy a színpad hamarosan újra zajos, a nézőtér pedig emberekkel teli lesz.

Gál Adél

Kárpátalja.ma