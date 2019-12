Csillogó a Betlehemünk, házigazda, bejöhetünk?

Egy ezredévnyi múltba tekint vissza karácsonyi népszokásunk, a betlehemezés. Ezt, a szenteste történetét bábjátékkal, színjátszással és rímes szövegekkel bemutató hagyományt eleveníti fel az ünnephez közeledve már két és fél évtizede a Kárpátaljai Magyar Betlehemes Találkozó.

December 14-én Beregszász főterén 11 betlehemező csoport mutatta be tudományát a szakmai zsűri és az ünnepre készülődő közönség előtt. A betlehemes játékokat eredetileg felnőttek adták elő, vidékenként, falvanként más szöveg és cselekmény volt jellemző. A karácsony előtti napok legnépszerűbb dramatikus játékának különleges típusát, a bábtáncoltató betlehemezést is bemutatták a résztvevők a találkozón. Itt a kellékként hordozott Betlehem belsejében egy rövid bábjátékot adnak elő.

Háromtagú zsűri (dr. Kész Margit, Sin Edina, Kalanics Éva) bírálta a találkozó betlehemeseit és csillagforgatóit. A bírák a pontozáskor figyelembe vették a betlehemes játék forrásának eredetiségét, az öltözetet, a résztvevők mozgását, kifejező szövegmondását, tiszta éneklését és a jászol küllemét is. Fontos jellemzője a betlehemezésnek, hogy csak férfiak és fiúk szerepnek benne a hagyomány szerint, a lányok a húsvéti szokáshoz hasonlóan otthon várták a kántálókat, bábtáncoltatókat. Kárpátalján nem volt jellemző a regölés és a bölcsőjáték, amelyben lányok is részt vehetnek. A zsűri ezt is figyelembe vette a pontozáskor. A legjobbaknak kijáró díjakat és a részvételi emléklapokat Kész Margit, a zsűri elnöke és Molnár László, a KMKSz kulturális titkára adta át.

Különdíjjal jutalmazta a zsűri a beregújfalui felnőtt betlehemest és a tiszacsomai KMKSz betlehemes csoportját. Kész Réka felajánlásából különdíjat kapott a tiszacsomai művelődési ház Csillagforgató csoportja. A dobogós résztvevők pénzjutalmat vehettek át egy, két, és három ezer hrivnya összegben. 3. helyezést ért el a mezőgecsei görögkatolikus betlehemes csoport Szatmári Viola vezetésével. 2. helyezett lett a sárosoroszi Kökörcsin hagyományőrző csoport játéka (felkészítőjük: Mihók Erika). A legjobbnak járó aranyérmet a zsűri a tiszacsomai művelődési ház betlehemes csoportjának ítélte oda (felkészítő: Reskó-Papp Angéla).

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács szervezésében megvalósuló VI. Adventi vásárt és a betlehemes találkozót Szilágyi Mátyás főkonzul, Babják Zoltán, Beregszász polgármestere és Sin József, a Beregszászi járási tanács és a KMKSz Beregszászi járási szervezetének elnöke nyitotta meg. A kétnapos vásár másnap is várta a járókelőket a Kossuth téren, ahol koradélután egyházi kórusok összeállításait hallgathatta meg a közönség.

Kiss Julianna

Kárpátalja.ma