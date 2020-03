Csuhéból készült a csokor – kézművesség a Nagyberegi Tájházban

Kézműves-foglalkozást tartottak a Nagyberegi Tájházban, mely során a csuhé megmunkálását tanulhatták meg az iskolások. A március 4-ei foglalkozásra Mezőváriból érkeztek a fiatalok. Az intézmény minden alkalommal a természetes alapanyagok felhasználásának lehetőségeit igyekszik bemutatni. A most választott csuhé számtalan módon felhasználható, és ha nem is számít ősi mesterségnek, megmunkálása a magyar kultúrkörben mindenképpen több évtizedre vagy évszázadra nyúlik vissza.

Az iskolások elsőként megtekintették a tájházat egy tárlatvezetés során. A tisztaszoba, a lakószoba és a kamra berendezése, valamint a régi tárgyak igazi különlegességnek számítottak a csoport tagjai számára.

A közelgő nőnap tiszteletére virágok és virágcsokrok készültek a szinte hétköznapi, a kertekből is beszerezhető alapanyagból Derceni Lévai Irénke kézműves vezetésével. A virágok készítése mellett láthatták és megtanulhatták, hogyan kell a csuhét előkészíteni, áztatni, kicsavarni, hogy könnyen tudjanak vele dolgozni. Az iskolások mindannyian megbirkóztak a nem is olyan egyszerű feladattal, s a foglalkozás végére gyönyörű alkotások születtek. A szabadidőben különböző játékok – ördöglakatok, fajátékok – is előkerültek.

A tájház konyhájában kemencében sült tepertős pogácsa készült Olasz Piroska vezetésével. A kemence előkészítését – a parázs kiszedését, a pemetével való felmosást – nagy érdeklődéssel figyelték a gyerekek is, akik először láthatták ennek folyamatát. A foglalkozás végén mindenki jóízűen fogyasztotta a kisült pogácsákat.

A rendezvényt a Pro Cultura Subcarpathica szervezte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával, valamint a Hagyományok Háza Kárpátaljai Kirendeltségének szakmai partnerségével.

Gál Adél

Kárpátalja.ma