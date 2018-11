Divatbemutató Hrivnák Tünde munkáiból

Bemutatóval méltatta a szövés hagyományának és a beregi szőttes újjászületésének napját a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület november 9-én a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ungvári Járási Rendezvényközpontjában Csapon.

A bemutatón Hrivnák Tünde Pro Urbe díjas divattervező BY ME Treasure nevezetű beregi szőttessel díszített divatkollekcióját mutatták be. A BY ME Treasure kollekció kizárólag eredeti kárpátaljai kézimunkákból készült, ezzel is támogatva a Kárpátalján élő népművészek mindennapi életét.

A rendezvény keretén belül Perl János Kárpátalja kincsei című fotósorozat is kiállításra került.

A színvonalas környezetet Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke és csapata biztosította, míg a jó hangulatról a Sodró együttes gondoskodott.

Az esemény a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg.

Kárpátalja.ma