Édes anyanyelvünk sorozatot indítanak a közmédia csatornái

Új sorozatot indít a közmédia, amely a magyar nyelv értékeit szeretné megőrizni. Az ötperces epizódokban szóba kerülnek majd a legfontosabb helyesírási kérdések, és például az is, hogy hogyan illik köszönni. Az Édes anyanyelvünk adásait a Dunán, a Duna World-ön és az M5-ön is láthatják, és a Kossuth Rádióban is lesz ilyen műsor – hangzott el az M1 Híradójában.

Jó napot! vagy inkább Jó napot kívánok?! Esetleg szép napot? Furcsállanák, ha úgy köszönnék önöknek, hogy Adjon Isten?

A helyes köszönési formákról és megszólításokról beszélgettek az Édes anyanyelvünk című műsor első adásában. A közmédia új műsora a magyar nyelv értékeit mutatja be hetente 5 percben.

Csőre Gábor műsorvezető és vendégei minden adásban egy-egy nyelvi érdekességet járnak körbe. A nézők így például megtudhatják, hogy miért fontos érthetően, helyesen, pontosan beszélni és fogalmazni. Emellett olyan sokszor rosszul alkalmazott szabályokra is felhívják a figyelmet, mint például az egybeírás-különírás, a kötőjel helyes használata, a j és ly, a vesszőhasználata vagy az ikes igék.

Az M5 csatornaigazgatója, Siklósi Beatrix azt mondta: a kultúraterjesztés mellett kiemelt feladatuk a magyar nyelv ápolása és megőrzése, ezért az M5 is képernyőre tűzi a műsort.

Az Édes anyanyelvünk című műsor minden szombaton 16.45-től látható az M5-ön, vasárnaponként 14.15-től a Dunán, 18.55-től pedig a Duna World-ön. A televíziós csatornák mellett a Kossuth Rádióban is hallható lesz, ott július 1-től minden hétköznap 15.40-től jelentkezik majd.