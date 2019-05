Életre kel az agyag, megszólal a papír – tárlatmegnyitó Hrabár Natália munkáiból

Agyag és papír címmel nyílt kiállítás Hrabár Natália keramikus, festőművész munkáiból a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán.

A művésznő munkáival már korábban is találkozhatott a közönség Beregszászban, csoportos tárlatok alkalmával. Viszont az érdeklődők most először láthatják a munkáit együtt, egy tárlaton. Tevékenységét leginkább kerámia alkotások jellemzik.

A rendezvény elején Kulin Ágnes üzenetét hallhatták a megjelentek Hajdú Editke, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány munkatársának tolmácsolásában. A Kárpátaljai Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága elnöke levelében elmondta, hogy Hrabár Natália keze alatt életre kel az agyag és megszólal a papír is. Ókori kultúrák motívumai, ősi törzsi jelek és felületek jelennek meg munkáiban. Az alkotásokból egyfajta ősi erő árad, s mindemellett a modern gondolkodás is megmutatkozik. A kiállított anyag egy önazonos és összefogott alkotói látásmódot mutatnak be. Mikro- és makrorendszerek jelennek meg benne.

Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, a rendezvény házigazdája köszöntőjében elismerését fejezte ki a művésznő iránt, aki képes megbirkózni az agyaggal, és kezei alatt csodálatos alkotások születnek. A kezei alól kikerült munkák könnyedek és szinte áttetszőek.

Az agyag az az ősi anyag, melynek megmunkálása az ember egyik elementáris önkifejeződése – mondta el Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja. Ősidőktől jelen van az emberi életben és a mai korban is életünk része, ami szinte mindenhol megtalálható. A főkonzul elismerését fejezte ki a művésznőnek magas szinten végzett alkotói tevékenysége iránt.

Benkő György művész, a főiskola nyugalmazott tanára a kiállított munkák különleges színvilágát emelte ki, mely az alkotó védjegye lehet. A kiválasztott témákban előtörő részletek pedig egyedivé teszik Hrabár Natália képeit és egyéb alkotásait.

A rendezvény ifjabb Hidi Endre, szobrász, majd pedig idősebb Hidi Endre keramikus pohárköszöntőjével ért véget.

A kiállítás megtekinthető a főiskola Gross Arnold Kiállítótermében.

Gál Adél

Kárpátalja.ma