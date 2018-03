Elhunyt Oleg Tabakov orosz színész-rendező

Elhunyt életének 83. évében Oleg Tabakov orosz-szovjet színész-rendező, pedagógus, a Csehovról elnevezett Moszkvai Művészszínház (MHT) művészeti vezetője és igazgatója, a Tabakerka magánszínház alapítója.

“Oleg Pavlovics hosszan tartó betegség után halt meg” – közölte hétfőn az MHT sajtószolgálata.

Tabakov számos rangos szovjet és orosz művészeti és színházi díj birtokosa volt. 1970 és 1976 között a Szovremennyik színházat is vezette.

Oleg Tabakov, akit hazájában a legnagyobbak között tartottak számon, mindvégig aktív maradt színházi színészként, több mint száz filmben szerepelt és nagyjából ugyanennyi darabot állított színpadra. Élete fő eredményének a színinövendékek oktatást tartotta.

Többször is rendezett Magyarországon. Ő alakította Dimsic ezredest Szabó István Szembesítés című filmjében (2001), valamint Karvalics polgármestert Móricz Zsigmond Rokonok című regényének ugyancsak Szabó István rendezte filmváltozatában (2006).

A magyar közönség láthatta őt olyan klasszikussá vált szovjet alkotásokban is, mint a Háború és béke (1966) a Ragyogj, ragyogj, csillagom! (1969), A tavasz tizenhét pillanata (1973) és az Etűdök gépzongorára (1977).

Közéleti szerepet is vállalt, egyebek között művésztársaival együtt 2007-ben síkraszállta azért, hogy Moszkvában utcát nevezzenek el Raoul Wallenbergről és tavaly kifejezte szolidaritását az őrizetbe vett Kirill Szerebrennyikov sztárrendező iránt.