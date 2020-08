Fiatal tehetségek képeiből nyílt kiállítás Ungváron

Az Ungvári Gyermek Művészeti Iskola végzőseinek alkotásaiból nyílt időszakos kiállítás Magyarország Ungvári Főkonzulátusán augusztus 26-án.

A különféle technikával készült tájképek, csendéletek, portrék tematikai változatossága és kimunkáltsága bizonyítja, hogy az alig 15 esztendős alkotók nem csupán kiválóan rajzolnak, de látásmódjuk is összetett és egyéni.

„A mostani nehéz időkben, amikor minden reggel aggodalommal olvassuk a megbetegedések számáról szóló adatokat, arra gondoltunk, hogy szükségünk lenne valamire, ami kicsit felvidít, jókedvvel tölt el. S mi lenne alkalmasabb erre, mint a gyermekek művészete, hiszen ők őszintén, szívükből fakadóan mutatják meg a világot nekünk” – fogalmazott a megnyitón Kuti László első beosztott konzul.

A művészeti iskola igazgatója, Natalia Hronova megköszönte, hogy növendékeik immár harmadik alkalommal mutatkozhatnak be alkotásaikkal a konzulátus látogatóinak. Az igazgató kiemelte, hogy fennállásának 55. évfordulóját ünneplő intézményük nagy hagyományokkal rendelkezik a gyermekek művészeti nevelésében, s büszkék rá, hogy évről évre magas azoknak a száma, akik a művészi pályát választják az iskola elvégzése után. Iskolájuk igyekszik megfelelni a széles érdeklődési körű fiatal korosztály igényeinek, ezért a diákok egyszerre több szakon is tanulhatnak. Jelenleg 1 080 gyerek jár ide, s vidékünk etnikai és kulturális sokszínűségét is jól mutatja, hogy ezek az ifjú tehetségek 35 nemzetiség képviselői.

A megnyitó további részében a művészeti iskola három fiatal alkotója mutatkozott be, és mesélt a rajzolás iránti szeretetéről, valamint a művészetekhez való viszonyáról a kiállítás látogatóinak.

Hidi Tünde

Kárpátalja.ma