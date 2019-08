„Gyökereket kötünk össze a zenén keresztül” – Fergeteges koncerttel indult a 3. Kárpátaljai Zsidó Napok rendezvénysorozat

Ha elakad a szavunk, a zene mindig a segítségünkre siet. Milyen kár, hogy a szavak viszont nem jönnek túl könnyen, ha egy páratlan zenei koncert hangulatát szeretnénk mondatokba foglalni. Ugyanis a 3. Kárpátaljai Zsidó Napok rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitóján rendkívüli zenei élményben volt részük azoknak, akik ellátogattak a Rákóczi-főiskola átriumába: a Debrecen Dixieland Jazz Band adott koncertet este hét órai kezdettel.

Togyeriska Erika, a Shalom Alapítvány igazgatója köszöntője után Szilágyi Mátyás beregszászi főkonzul szólt a résztvevőkhöz. Beszédében kiemelte annak fontosságát, hogy a zsidó kulturális örökséget őriznünk, ápolnunk és bemutatnunk kell az utókor számára, hiszen „nélkülük szegényebbek lennénk”. A zsidó vallási és kulturális értékek szerves részét képezik az egyetemes magyar kultúrának, amely nem is létezhetne mostani gazdag formájában, gondoljunk akár építészetre, bármely tudományterületre, a film- vagy zeneművészetre. „Kárpátalján egykor virágzó, nagy létszámú magyar zsidó közösség élt és alkotott, s e közösség hagyományainak megőrzése és ápolása a magyar kultúrpolitika fontos feladata.” E mostani gazdag rendezvénysorozat is ehhez járul hozzá, illetve a nemzetek, nemzetiségek közötti megértés, tolerancia, a kárpátaljai békés együttélés hangsúlyozása is egyben.

Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola rektor asszonya is az előző gondolatokat vitte tovább nyomatékosítva, hogy Kárpátalja milyen színes terület kultúrák, nemzetek, vallások tekintetében, melyre sajnos a 20. század történései fakítóan hatottak. A rendezvénysorozat alkalmával azonban újra felelevenedhet a csodálatos zsidó kultúra egy szegmense, melyben „megmerítkezhetünk”, s felhívhatjuk rá a figyelmet, hogy ne vesszen feledésbe.

Az est további részében a Debrecen Dixieland Jazz Band anekdotákkal és zenetörténeti karcokkal tarkított koncertje következett. A héttagú zenekar a dixie, a jazz és a blues, a klezmer olyan összeházasítását mutatta be a kárpátaljai közönségnek, mely által pillanatok alatt megelevenedett a ’20-as évek londoni forgataga vagy a New Orleans-i jazzklubok hangulata. A zenei felhozatal színes volt, számos ismert dal hangzott el, úgy mint a What a wonderfull world Louis Armstrongtól, a L’Chaim! (a Hegedűs a háztetőn c. musical ismert dala) Jerry Bocktól, de egy kisebb mulatós blokk keretében a Szól a kakas már vagy a Shalom aleichem közismert zsidó népdalok is felcsendültek. Az est tetőfoka kétségtelenül az volt, amikor a Hava Nagila kezdetű énekre már a közönség sem bírta csupán tapssal meghálálni a nagyszerű zenei improvizációkat: többen táncra is perdültek a teremben.

Az előadóművészek profizmusát dicséri, hogy több nyelven és több szólamban énekelnek, fellépésük igazi örömzene, mely a hangszerek jól komponált párbeszéde, a stílusok nagyszerű ötvözete, szerethető színpadi jelenségek. Nem meglepő, hogy az 1984-ben alakult banda 2018-ban elnyerte a Megéve-i Jazz Verseny (Franciaország) közönségdíját.

A Kárpátaljai Zsidó Napok folytatódnak a hétvégén. Augusztus 2-án a beregszászi Zrínyi utcai zsinagóga lesz a helyszíne Nógrádi Gergely és Teszter Nelli közös koncertjének, ahol a 20. század legszebb magyar zsidó slágerei csendülnek majd fel.

A kulturális program támogatói/társszervezői: a Shalom Alapítvány, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Magyarország Beregszászi Konzulátusa, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége.

Pusztai-Tárczy Beatrix

Kárpátalja.ma