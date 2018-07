Háromnapos fesztivállá alakul az ISZ Nap

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete (KMKSZ ISZ) idén az eddigieknél is nagyobb durranásra készül, ugyanis a szervezet vezetői mertek nagyot álmodni, s ennek eredményeként az eddigi egynapos rendezvény háromnapossá nőtte ki magát. Az ISZ Fesztre augusztus 10–12. között kerül sor Tiszapéterfalván. A fesztiválról az ISZ elnökével, Dobsa Istvánnal beszélgettünk.

– Az elmúlt két év nyarán a KMKSZ ISZ Péterfalván ISZ Napot szervezett. Egész napos programmal készültetek, este pedig Európa-szerte ismert énekesek léptek fel a nagyszínpadon. Az idei program ezeket is felülmúlja…

– Ez így igaz, az elmúlt két alkalom sikeresen zárult, az első ifjúsági napon 1400 fiatal vett részt, tavaly pedig több mint 2000-en érkeztek az egész napos rendezvényre.

– Honnan jött az ötlet, hogy fesztivállá alakítsátok a rendezvényt?

– A KMKSZ Ifjúsági Szervezete elnökségének első perctől kitűzött célja, hogy létrehozzon Kárpátalján egy fiatalos fesztivált, ahol Kárpátalja minden szegletéből gyűlhetnek össze fiatalok, és több napon keresztül szórakozhatnak, sportolhatnak, vagy éppen tanulhatnak együtt. Úgy gondolom, nagyon fontos, hogy érezzék azt, hogy szülőföldjükön is lehetőségük van a kulturált szórakozásra, nem kell több száz kilométert utazniuk közösségi élményekért. Országunk nehéz mindennapjait éli, de önmagában ez nem ok arra, hogy feladjuk közösségi életünket, lemondjunk terveinkről – ez volt a vezérgondolat, amikor a fesztivál megszervezése mellett döntöttünk.

– Úgy alakítjátok a programokat, hogy minden korosztálynak szóljon valami?

– Pontosan! Az első ISZ Fesztre minden korosztályt várunk, és a programokat is igyekeztünk ehhez igazítani. De ugyanakkor nagyon fontosnak tartjuk, hogy egy ilyen fesztivál ne csak a szórakozásról szóljon, hanem igyekezzen értéket teremteni. Ezért a rendezvényen helyet kapnak majd kerekasztal-beszélgetések is, melyekkel próbáljuk közelebb hozni a helyi fiatalokat a közélethez. Próbálunk rámutatni arra, hogy felelősségteljes gondolkodással igenis lehet tenni környezetünkért, jövőnkért. Természetesen azért szórakozásból sem lesz majd hiány! A legkisebbek számára különböző vidámparki attrakciók, légvárak, körhinták lesznek elérhetők. A felnőtt korosztályt pedig szeretnénk megmozgatni, ugyanis számos versenyszámban próbálhatják majd ki a résztvevők magukat. Gondolok itt a különböző sportversenyekre, de keressük majd a tábor legerősebb emberét és Miss Feszt szépségversenyt is hirdetünk. Mindezek mellett paintball, laser tag, arcfestés, sok finom étel- és italkülönlegesség várja majd a fesztiválozókat.

– A legtöbb érdeklődő valószínűleg a koncertekre érkezik majd. Kik lesznek a fellépők?

– Valóban, a legtöbb érdeklődőt az esti koncertekre várjuk. Sikerült fellépői szerződést aláírnunk Magyarország ismert együtteseivel, a fesztiválra várjuk a Hooligans, Caramel, Children of Distance, G.w.M., AK-26, V-Tech zenekarokat, valamint ismert lemezlovasokat, mint Katapult DJ, D Session és Dj Miklov.

A fesztiválra jegyek elővételben már megvásárolhatók a KMKSZ ISZ irodájában (Beregszász, Timoscsuk Mihály u. 6.), de a helyszínen is válthatók lesznek. A szervezők minden érdeklődőt nagy szeretettel várnak!

Báder Alexandra