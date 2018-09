Hazatérni újra és újra

Baráth G-Man Ferenc, Kárpátalja első magyar rapzenésze rendszeresen látogat haza kis csapatával. Legutóbb – más előadók mellett – az augusztus 23-i Csillagok Tornája című rendezvényen lépett hazai színpadra.

– Hogy érezted magad a színpadon, milyen volt a közönség? Milyen érzés a szülővárosodban énekelni?

– Nagyon szuper élmény volt a Csillagok Tornája színpadán fellépni! Nagyon meglepődtem azon, milyen nagyszámú közönség volt kíváncsi a produkciónkra. Imádom a szülővárosomat, imádom a hazai fellépéseket, óriási erőt kapok tőlük, és megpróbálom visszaadni a közönségnek is ugyanazt!

– Valaki ott helyben azt mondta nekem, hogy a Lengyel János által felolvasott nemzeti érzelmű vers nem való egy rapzenekar repertoárjába, és a főként fiatalokból álló közönség sem volt vevő rá. Te hogyan látod ezt?

– Mivel a vers megírása után felkért a szerző, hogy zenésítem meg a művet, ezért úgy gondolom nagyon is helyén volt, hogy a nagy nyilvánosság előtt adtuk elő azt. Nagyobb amerikai koncerteken is előadnak prózában dalszövegeket, sőt verseket! Úgy gondolom, mindenkinek tetszett ez a vers, fiatalnak és idősnek egyaránt, hisz ez a mi versünk és a mi dalunk lesz!

– Milyenek a szakmai visszajelzések?

– Nagyon sok gratulációt és elismerést kaptam! A kultúra magyarországi képviselői, fellépő sztárjai közül is gratuláltak, de voltak olyanok is, sajnos, akik irigykedve tekintettek a koncertemre!

– Néhány szóban bemutatnád a csapat tagjait?

– „Rhymes”, szombathelyi Old School rapper, aki igazából a vokálokkal kísérte az előadott zeneszámokat a fellépésen! „Redsing Da Ru"”, budapesti születésű zenész, az /Amcsi Blood Gang/ magyarországi alapítója, aki a hétköznapjaiban is tartja a kapcsolatot a tengerentúli Comptoni LA rapperekkel. Autentikus, eredeti rappernek tartom, nagyon tehetségesnek. Most éppen közös zenén dolgozunk, ezért is hívtam meg a koncertre! „SheenBeat”-et, Valera Matyjusint kiskora óta ismerem és támogatom a tudományát! Óriási tehetség, beatbox specialista. Büszke vagyok rá, hogy ismerhetem! „Criss Code” régi cimborám, jó ideje lemezlovasként tevékenykedik, már nagyon sok bulit szerveztünk közösen a „SectorArtProduction” keretein belül, határon innen és túl! Remek kollégám a színpadon, minden fellépő anyagot ő szokott előkészíteni a partykra. Szuper vele dolgozni! Fedorow a nagybéganyi Flame Club rezidense, aki szívesen elkísérte a csapatot, ahol a Csillagok Tornája rezidens Dj-ként láthatta és hallhatta a nagyközönség, akárcsak Criss Codeot! A Street Dance beregszászi táncegyüttest Borka Tánya vezeti. Neki, Meggyesi Anita koreográfusnak és a srácoknak nagyon köszönöm a kiváló munkát, és hálás vagyok, hogy 2 hét alatt ilyen profin megtanulták a tánckoreográfiát! Le a kalappal előttük! Lengyel János remek barátom és kollégám. Versei nagy hatással vannak rám, nagy ihletet ad a zenei munkásságomban! Azért is hívtam meg, hogy elmondja a nagyközönségnek a következő dalom szövegét, amit tőle kaptam ajándékba! Külön köszönöm a fotómunkákat Homoki Gabi barátomnak, és nem kevésbé Szekunda Lászlónak.

– Beavatnád az olvasókat, hogyan zajlik egy ilyen fellépés megszervezése? Mennyi munka van, mondjuk a beregardói produkciótok mögött?

– A fellépések forgatókönyvét, grundját én terveztem, gondoltam át, keltettem életre. Minden fellépővel konzultáltam, s megbeszéltük, ki mit tudna hozzátenni a nagyszabású rendezvényhez. Nem volt könnyű, mivel csak online vagy telefonon keresztül tudtam a dolgokat intézni. Ennek ellenére profin sikerült a dolog és csak gratulálni tudok mindenkinek, aki részese volt ennek a koncertnek!

– Úgy tudom októberben újra Kárpátalján énekelsz. Mit lehet erről tudni, kikkel, hol lépsz fel?

– Az októberi utazásom még előtervben van. A CSILLAGOK TORNÁJA buli után két meghívást is kaptam. Ha lesz buli, akkor, természetesen ugyanezzel a legénységgel szeretnék a nagyközönség elé állni! Végezetül csak annyi, készülj Kárpátalja, októberben újra jön a G Man & The Gang.

– Köszönöm a beszélgetést, akkor októberben újra Beregszász!

Mitracsek

Kárpátalja.ma