„Hej, Rákóczi, hej, Bercsényi…” – újra szólt a tárogató Beregszászban

Ismét Kárpátaljára látogatott Nagy Csaba nyíregyházi Bartók-díjas tárogatóművész, aki zenei előadása mellett rendhagyó történelem- és irodalomórát is tartott előbb a Fornosi Általános Iskolában, majd a Derceni Középiskolában. Ezután a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán folytatódott az előadássorozat.

A kurucok hangszere, melyet a források töröksípnak, vagy tárogató sípnak is hívnak, a Rákóczi-szabadságharc (1703-1711) idején különösen népszerűvé vált, bár már a török hódoltság korában is közkedvelt volt. Nagy Csaba előadása megidézte a Rákóczi-szabadságharc történetét, egyben megemlékezett a kuruc hősökről. A rendhagyó történelemórán a jelenlévő diákok válogatott népzenei és történelmi idézeteket, részleteket hallhattak a Rákóczi-dallamkörből, a kuruc tábori énekekből. Az előadásokon felcsendült többek között a Tyukodi nóta, a Csínom Palkó, Apor Lázár tánca, Béri Balogh Ádám nótája. az Őszi harmat után, és a Fordulj, kedves lovam. Ezen kívül megszólalt a tárogatón a kuruc romantika időszakából a Nagymajtényi síkon és a Krasznahorka büszke vára című kesergő is. A műsor fontos értékeket közvetített a korszakról mind történelmi, mind irodalmi illetve művészeti szempontból egyaránt, ami azért is lényeges, mert vidékünkön vette kezdetét a Rákóczi-szabadságharc.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma