Hétfőn indul a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületének első akciója

Hétfőn indítják útjára a nemrég megalakult Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete (MADOKE) első akcióját, amely során öt magyar dokumentumfilmet és egy rövidfilmet tesznek ingyenesen elérhetővé online – hangzott el a dokumentumfilmmel foglalkozó szakemberek szakmai és érdekvédelmi szervezetének pénteki budapesti bemutatkozó sajtótájékoztatóján.

A magyar dokumentumfilmeseket összefogó szakmai és érdekvédelmi szervezet célja népszerűsíteni a minőségi kreatív dokumentumfilmeket, megismertetni azokat a hazai és a nemzetközi közönséggel, valamint párbeszédet kezdeményezni az alkotók és a döntéshozók között.

Józsa László producer, a MADOKE elnöke elmondta, hogy a szervezet jelenleg már mintegy száz tagot számlál. Olyan neves alkotók is csatlakoztak hozzá, mint Almási Tamás, Sós Ágnes, Pálos György, Ferenczi Gábor vagy Buglya Sándor. Kiemelte, hogy a tagok közé nemcsak producerek, rendezők, operatőrök kerülhetnek, hanem forgalmazók és fesztiválszervezők is.

Zurbó Dorottya rendező, a szervezet elnökségi tagja hangsúlyozta: a szakmai egyesület lehetőséget ad arra, hogy a dokumentumfilmesek különböző generációi a fesztiválokon túl is találkozhassanak egymással és megismerhessék egymás munkáit. De céljuk a műfaj népszerűsítése is, ezért indítja útjára a szervezet hétfőn első akcióját, amelynek keretében február 9-ig öt többszörösen díjnyertes, egészestés dokumentumfilmet, valamint egy rövidfilmet ingyenesen tekinthetnek meg az érdeklődők az egyesület honlapján.

A www.madoke.hu oldalon látható lesz Bogdán Árpád Gettó Balboa, Zurbó Dorottya Könnyű leckék, Révész Bálint Nagyi projekt, Hörcher Gábor Drifter, Almási Tamás Puskás Hungary, valamint Oláh Kata és Csukás Sándor Mignon című alkotása.

Ezzel az akcióval szeretnék felhívni a szervezet létezésre a figyelmet – hangsúlyozta Zurbó Dorottya, hozzátéve: az év során több hasonló akció is lesz. A szakmai események mellett dokumentumfilmes brandet is építenek, a egyesület honlapján dokumentumfilmes sikereket és híreket is megosztanak majd, és a tagok profilja is felkerül a portálra. Emellett statisztikát is gyűjtenek a fesztiválszereplésekről és a díjakról.

Dér Asia rendező, elnökségi tag hangsúlyozta: terveik szerint létrehoznak egy olyan adatbázist is, amelyben megtalálhatók lesznek például a dokumentumfilmek nézőszámai vagy az elnyert támogatások.

Oláh Kata rendező, producer, elnökségi tag hangsúlyozta: fontos számukra, hogy más szervezetekkel is felvegyék a kapcsolatot. Segíteni szeretnék az alkotókat, hogy megtalálják forgalmazóikat vagy tévécsatornáikat, és együtt szeretnének működni olyan fesztiválokkal is, mint a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál (BIDF), a Verzió, a DunaDock vagy a Kinedok.

Tuza-Ritter Bernadett vágó, a MADOKE elnökhelyettese kiemelte, hogy elsődleges számukra a nemzetközi nyitás. Szerveznek majd előadásokat, amelyeken felkészítik az alkotókat a külföldi fesztiválszereplésekre, tartanak tematikus szakmai workshopokat, díjnyertes magyar és külföldi alkotók részvételével mesterkurzusokat, valamint szakmai fórumokat, és képviselik a magyar dokumentumfilmet nemzetközi fórumokon és fesztiválokon.