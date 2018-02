Indul a VI. Magyar Konyha Hete Kárpátalján!

Dr. Grezsa István, a Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa február 7-én Magyarország Beregszászi Konzulátusán sajtótájékoztató keretein belül megnyitotta a VI. Magyar Konyha Hetét Kárpátalján.

Kárpátalja 15 étterme, 5 pincészete, valamint falusi vendéglátók is csatlakoztak az immáron hagyományosnak mondható akcióhoz, miszerint idén február 8. és 11. között jelentős árengedménnyel kínálják a magyar tradicionális ételek remekeit. Az előre meghirdetett ételekre torkos csütörtökön 50 százalékos, míg a hét többi napján 25 százalékos kedvezmény vonatkozik.

Csizmár Sarolta, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács alelnöke a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a kárpátaljai turizmus közel húsz éve fejlődésben van, s a rendszeresen megrendezett gasztronómiai fesztiválok nagy tömegeket vonzottak vidékünkre. Nyugat-európai mintára született az ötlet, hogy megszervezzék a Magyar Konyha Hetét Kárpátalján. A rendezvény célja az őseink által ránk hagyott örökség megőrzése és továbbadása a fiatalabb generáció számára, a magyar gasztronómia népszerűsítése és a térségbe érkező turisták számának növelése.

Dr. Grezsa István arról számolt be, hogy a kezdeti nehézségek ellenére mára dinamikusan fejlődik az ukrajnai belső turizmus, valamint egyre növekszik a Magyarországról Ukrajnába látogató turisták száma. Magyarország jelentős szerepet vállal ebben a fejlődésben, ugyanis több program keretében támogatja ezt a folyamatot. Megjelenést biztosítottak a Budapesti Utazás Kiállításon, ahol Kárpátalja be tudta mutatni igazi értékeit a közönségnek. Idén márciusban már a határ menti régiókkal közösen fog megjelenni Kárpátalja ezen kiállításon. Magyarország Kormánya folyamatosan támogat olyan programokat is, amelyek a helyi turisztikai látványosságok tisztántartására irányulnak, valamint a zsidó temetők rendben tartását is finanszírozza. Mindezek mellett dr. Grezsa István felhívta a figyelmet arra, hogy újra fel kell fedezni Kárpátalja népművészetét. A népviseleteket, a helyi szokásokat ugyanúgy rögzíteni kell, ahogyan az ízeket is megőrizzük, hiszen rengeteg rejtőzködő érték van még Kárpátalján, úgy a magyar, mint a többségi nemzetközösségekben is. A Magyar Konyha Hete nemcsak a magyar ételekről szól, hanem Kárpátalja sokszínűségéről is. Ezért szeretné, ha az együttműködés kultúrája dominálna az államközi viták helyett.

Kovács-Molnár Anita

Kárpátalja.ma