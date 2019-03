„Júda magyar oroszlánjai Galícia földjén” című kiállítást szerveznek Lembergben

A tavaly 100. születésnapját ünneplő Hadtörténeti Múzeumban az emlékévhez kapcsolódva Hadtörténeti kincstár címmel nyílik időszaki kiállítás, valamint számos utazó tárlattal és különleges programmal is készül erre az évre az intézmény.

A tárlat a múzeum legfontosabb műtárgyaiból mutat be reprezentatív válogatást – mondta el Kovács Vilmos, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka, aki a csütörtöki sajtótájékoztatón az év legfontosabb programjait és az intézményben zajló folyamatokat is ismertette.

Március 21-én 70 éves a NATO, Magyarország 20 éve a NATO-ban címmel egy vándorkiállítás nyílik, amelyet belföldön magyarul, külföldön pedig angol nyelven is megtekinthetnek az érdeklődők.

A március 15-i nemzeti ünnephez kapcsolódva idén is várja a Forradalmi Forgatag című egész napos rendezvény a budai Várba látogatókat, amelyen hagyományőrzőkkel, színes programokkal, bemutatókkal idézik fel az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc eseményeit, hangulatát, a honvédek emlékét.

Az április végéig tartó Budapest FotóFesztiválhoz csatlakozva március 28-tól Hemző Károly fotóművész a Honvéd Sportegyesület számára az 1950-es években készített, eddig soha látott felvételeit lehet megtekinteni. A fotókon megjelennek a korszak nagy sportolói, atléták, sportlövők, tornászok és a kimagasló hírnevet szerzett labdarúgók.

A korábbi évekhez hasonlóan a Lajta Monitor Múzeumhajót az érdeklődők április közepétől szeptember közepéig látogathatják meg a Parlament előtti Duna-szakaszon, a Pákozdi Katonai Emlékparkban található Pákozd-Sukorói Csata Emlékkiállítás pedig március 9-től novemberig fogadja a látogatókat.

A Múzeumok Majálisán a Hadtörténeti Múzeum a Rákóczi Emlékévhez kapcsolódó tematikával jelentkezik, de ehhez a témához illő új múzeumpedagógiai program is előkészítés alatt áll, szeptember 21-én pedig egy teljes napot szentelnek a Rákóczi-szabadságharc emlékének. Ezen felül az intézmény idén is részt vesz a Múzeumok Éjszakáján és a Múzeumok Őszi Fesztiválján is.

Kovács Vilmos kifejtette, hogy a múzeum országos hatáskörű hadtörténeti kompetenciaközpontként működik: az intézmény falai között található a levéltár, az irattár, a térképtár, a könyvtár, a könyvgyűjtemény, az intézet, valamint a hadisírgondozó igazgatóság, amely a belföldön és külföldön egyaránt fellelhető világháborús magyar származású katonák sírjait tartja nyilván, felügyeli állapotukat, szükség szerint kezdeményezi azok felújítását.

Az intézet külföldi tevékenységei közül kiemelte az oroszországi Rudkinóban lévő II. magyar központi katonai temető fogadóépületében nyíló kiállítást, amellyel a Don-kanyarban elesett magyar honvédeknek kívánnak emléket állítani.

Műtárgyaival képviselteti magát az intézet a varsói Lazienki Múzeumban nyíló, a lengyel-magyar kapcsolatok évszázadait bemutató kiállításon, az ukrajnai Lviv-ben pedig a Juda magyar oroszlánjai Galícia földjén című, I. világháború magyar zsidó katonáiról készítenek kiállítást a Külgazdasági és Külügyminisztériummal együttműködve.

Az intézmény tervei között szerepel továbbá a Lészen ágyú című időszaki kiállítás is a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum 1848/49-es műtárgyanyagából, köztük a Gábor Áron műhelyében készített ágyúval.

Külföldön lesz látható a tavaly elkészült 170 éves a Magyar Honvédség című vándorkiállítás, valamint folytatódik a Magyar Honvédség kezelésében lévő haditechnikai parkok és csapattörténeti kiállítóhelyek megújítása. Ennek keretében többek között új csapattörténeti kiállítóhellyel gazdagodik a kecskeméti repülőbázis.

A Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár legfontosabb feladatai között említette a Magyar Katona Áldozatvállalása a Nagy Háborúban elnevezésű “veszteségi adatbázis” létrehozását, és annak internetes közzétételében való szakmai együttműködését. Ennek segítségével a régióban egyedülálló módon, egy online kutatható adatbázis jön létre, amelyben mintegy 1,5 millió elesett katona adatait dolgozták fel a szakemberek.

A Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság legfontosabb feladatai közül kiemelte a veszélyeztetett helyszíneken lévő katonasírok feltárását, a földi maradványok exhumálását és újratemetését, az új sírhelyek megszentelését és avatását belföldön és külföldön egyaránt. Emellett beszélt a megkezdett lengyelországi hadisírgondozó munka folytatásáról Hnatkowice városában és Przemyslben, valamint Stróze, Brzozowa és Palesnica katonatemetőiben egy-egy parcella teljes körű felújításáról is. Mindezek mellett Felvidéken és Erdélyben is zajlanak sírrekonstrukciós, temetőfelújítási és emlékműlétesítési munkálatok.

Nagy-Britanniában Mészáros Lázár vezérőrnagynak állítanak emléktáblát, Olaszországban két helyszínen végeznek magyar vonatkozású emlékmű-felújításokat, Szlovéniában I. világháborús központi magyar emlékművet avatnak, Törökországban a Gallipoli-félszigeten építenek emlékművet, Szerbiában pedig egy kétoldalú együttműködés előkészítése zajlik. Mindezeken túl számos magyarországi helyszínen végeznek szintén temetőgondozási, feltárási és rekonstrukciós munkálatokat Budapesttől Kisújszálláson át Kazincbarcikáig.