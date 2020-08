Kárpátalja folklórja Felvidéken – A Magyar Állami Népi Együttes turnéja

A Magyar Állami Népi Együttes augusztus 13-16. között Felvidéken vendégszerepel. A Megidézett Kárpátalja táncantológiát Királyhelmec, Fülek, Komárom és Somorja közönsége előtt adják elő. A szervezők serényen készülnek a jeles eseményre, s az alábbiakban vázolják a helyszíneket, a körülményeket és a programot.

„A királyhelmeci előadással kezdődik a Magyar Állami Népi Együttes felvidéki turnéja augusztus 13-án – számol be Leczo Zoltán szervező, a Tempora Orientia, A Jövő Nemzedékek Polgári Társulás tagja. – Eredeti tervünk szerint a szabadtéri színpadon rendeztük volna az előadást, de a létesítmény felújítása nem készült el, így a sportpályán tartjuk meg a bemutatót. Talán szerencsés is a helyszín a nagyon nagy érdeklődés miatt, hiszen mostanra minden jegy elkelt. Az ismert kötöttségek miatt 600-750 nézőt tudunk biztonságosan leültetni.”

Füleken Varga Norbertet, a Városi Művelődési Központ munkatársát kerestük meg:

„A megújult füleki vár udvarába várjuk a közönséget augusztus 14-én. Szabadtéri rendezvényen, impozáns háttér előtt lép fel a patinás magyar társulat. Bemutatkozásukat a városnapok programsorozatra időzítettük. A pénteki napot a népművészetnek szenteljük, s a Palóc Folk Feszten helyi magyar és szlovák együttesek lépnek fel, a sztárvendég pedig a Magyar Állami Népi Együttes, valamint a Cimbaliband lesz. Nálunk ingyenes a rendezvény, s a viszonylag nagy területű helyszínen a létszámkorlátozást és az előírt óvintézkedéseket is könnyebben betarthatjuk.”

„Komáromban az Egressy Béni Városi Művelődési Központ nagyterme ad otthont a rendezvénynek–beszél az előkészületekről Hanusz Zoltán kulturális menedzser. –A darab minden bizonnyal sikert arat, hiszen Kárpátalja nemzetiségeinek gazdag zene és tánckultúráját mutatja be. Rávilágít a hasonlóságokra és az eltérésekre, mindezt nagyon magas színvonalon és látványosan adja elő. Sajnos mi is korlátozott létszámban tudjuk fogadni az érdeklődőket, minden második sort tudunk feltölteni. Ezzel az előadással indult be egyébként nálunk az elektronikus jegyrendszer, tehát online is lehetett belépőket vásárolni.”

Nagy Myrtil, a somorjai Városi Művelődési Központ igazgatója az augusztus 16-ai záró előadáshoz csinál kedvet:

„A Pomlé városi parkerdő szabadtéri színpadán lép fel az Együttes. Nálunk nincs belépő, s a közösségi hálón hirdetjük a jeles előadást, s mintegy 300-400 nézőt várunk. Ráadásul elmarad a város kulturális fesztiválja, így ez is kedvez az estnek. A városnak van egy folklórszerető magja, ne feledjük, hogy a Csali Gyermek Néptáncegyüttes a Fölszállott a páva versenyt is megnyerte kategóriájában. A mintegy 190, aktívan táncoló gyermeket, s családtagjaikat is számolva, úgy tűnik, nem lesz gondunk a közönségszervezéssel. Szintén közönségvonzó lehet, hogy a parkot öt órakor nyitjuk, s borsátrak és gasztronómiai bemutatókelőkészítik az est hangulatát.”

Információk az előadásról: https://hagyomanyokhaza.hu/hu/mane/program/megidezett-karpatalja

Dr. Csermák Zoltán