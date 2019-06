Kárpátaljai mentornap – Ifjúsági táncegyüttesek seregszemléje

A tiszapéterfalvai kultúrház ad otthont június 15-én a kárpátaljai mentorprogram lezárásaként rendezett néptánctalálkozónak. A rendezvényen huszonhárom együttes ad számot tudásáról.

A Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltsége 2017 szeptemberében indította el a kárpátaljai néptáncegyüttesek szakmai fejlődését segítő Mentor programot, amelynek ez évi befejezéseként június 15-én, szombaton mentornapot tartanak Tiszapéterfalván. Az egész napos rendezvény délelőtt 11 órakor nyitja meg kapuit, s előreláthatóan este hétig tartanak a programok. A seregszemlén 23 gyermek és ifjúsági néptánc csoport vesz részt, velük –az elmúlt év szeptembere óta, havi rendszerességgel – 17 anyaországi mentor foglalkozott. Az együttesek vezetőinek nagyrésze emellett részt vett az előző év októberében indított I. Kárpátaljai néptáncpedagógus képzésen is.

„A csoportok öt-hat percben mutatják be az eredményeiket reprezentáló programjukat, két táncegyüttesből óvodás csoport is színpadra lép – beszél a rendezvényről Pál Katalin, a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltségének vezetője. – Ezt egy szakmai tanácskozás követi, amelyen a mentorok és az együttesek vezetői is értékelik az együttműködést”.

Ebben az évben, a korábbiaktól eltérően, a rendezvényen részt vesz egy öt tagú „külsős”, de kárpátaljai kötődésű szakembergárda is, akik saját meglátásuk szerint mondanak véleményt a látottakról. A zsűri szempontjai között egyaránt szerepel a műsor néprajzi háttere, a viselet, a fellépők ének-zenei készsége, a koreográfiai megformálás, és természetesen a tánctudás. Az együttesek élőzenekaros kísérettel lépnek fel, a szervezők ezzel is segíteni akarják, hogy a hat kárpátaljai zenekar szorosabb kapcsolatot alakíthasson ki az ifjúsági együttesekkel.

A találkozóra négyszázötven fiatalt várnak, a vendégek munkáját a rendezők emléklappal köszönik meg.

Információ:

pal.katalin@hagyomanyokhaza.hu

Csermák Zoltán