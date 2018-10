Kárpátaljai részvétel az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezésén Bánhorvátiban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulóját méltatták a magyarországi Bárhorvátiban október 21-én.

Az Összefogás Sajószentpéterért Alapítvány és Bánhorváti Község Önkormányzata szervezésében megvalósuló rendezvénynek a helyi sportcsarnok adott otthont.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Demeter Zoltán országgyűlési képviselő és Szaniszló János, a Kazincbarcikai Járási Hivatal vezetője.

Az ünnepi műsor a felvidéki Rozmaring Néptáncegyüttes előadásával kezdődött.

A megemlékezésen Szaniszló János tartott beszédet. – Külön öröm, hogy határon túli magyarok is részt vesznek az 1956-os forradalom és szabadságharc megemlékezésén, különösen a Kárpátaljáról érkezetteket köszöntöm, akik képviselik az ottani magyarságot most jelképesen, hiszen arra most nem könnyű a helyzet – fejtette ki a kormánytisztviselő. – Ameddig ünnepeinket határon innen és túl békességben, büszkén meg tudjuk tartani, addig minden rendben lesz. Történetismereteinket pedig adjuk mindig tovább, és a határon túli honfitársaink is vigyék haza és ismertesség meg otthon – mondta.

A rendezvény Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán (1956) című versének vetítésével folytatódott, mely a magyar történelem meghatározó eseményét idézte fel.

A műsört a Kárpátaljáról érkező Derceni Gyöngyösbokréta Népi Együttes fellépése színesítette.

A megemlékezés további részében Meister Éva erdélyi színművész A magyarok vére című előadását hallhatta a nagyérdemű. Az előadás után Elvis for 1956 (Elvis Presley: Az eltitkolt dal) című kisvideót tekinthették meg a résztvevők.

A megemlékezés fáklyás vonulással és a községben lévő két emlékmű megkoszorúzásával zárult.

A rendezvény a Polgári Magyarországért Alapítvány támogatásával valósult meg.

Zsoldi Tímea

Kárpátalja.ma