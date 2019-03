Kárpátaljaiak a Nemzetközi Szólótáncversenyen Nyíregyházán

A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium adott otthont a „Kárpát-Medencében élek” Nemzetközi Szólótáncversenynek március 9-én.

A Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola és a Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola második alkalommal rendezte meg hagyományteremtő szándékkal a Kárpát-medence táncaira épülő versenyt az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület támogatásával.

A verseny teret és lehetőséget biztosít a néptáncosoknak, hogy számot adhassanak néptáncismeretükről, annak újraalkotásáról, valamint magas színvonalú egyéni előadásmódjukról. A versenyre benevezhet minden 17. életévét betöltött amatőr, illetve hivatásos magyar állampolgárságú és határon túl élő magyar nemzetiségű táncos.

A hétvégén megrendezett programnak kárpátaljai résztvevői is voltak. Vidékünket Napsugár Hagyományőrző Gyermekcsoport tagjai, valamint ifj. Kokas Károly és Kokas Krisztina képviselték, akik nemcsak felkészítették a gyermekcsoportot, hanem maguk is versenybe szálltak. A neves zsűritagoknak több mint száz produkciót kellett értékelniük. A kárpátaljai versenyzők a szigorú szabályok ellenére több kategóriában is kiemelkedő teljesítmény nyújtottak.

1. Bocskai Dávid (II. korcsoport; férfi szólótánc) – szakmai különdíj;

2. Bocskai László (II. korcsoport; férfi szólótánc) – II. helyezés;

3. Marozsi Milán (III. korcsoport; férfi szólótánc) – szakmai különdíj;

4. Biki István (III. korcsoport; férfi szólótánc) – szakmai különdíj;

5. Kokas Károly (V. korcsoport; férfi szólótánc) – II. helyezés;

6. Lázár Alexa–Bocskai László (II. korcsoport; szóló páros kategória) – I. helyezés;

7. Bocskai Dávid-–Szabó Annamária (II. korcsoport; szóló páros kategória) – II. helyezés;

8. Lázár Alexa–Bocskai László (II. korcsoport; hagyományőrző kategória) – II. helyezés;

9. Sipos Rebeka–Lázár Melánia (III. korcsoport; szóló páros kategória) – szakmai különdíj;

10. Kádár Vivien–Marozsi Milán (III. korcsoport; szóló páros kategória) – I. helyezés;

11. Kádár Vivien–Marozsi Milán (III. korcsoport; hagyományőrző kategória) – I. helyezés;

12. Lázár Melánia–Biki István (III. korcsoport; hagyományőrző kategória) – III. helyezés;

13. Kokas Krisztina–Kokas Károly (V. korcsoport; páros szóló kategória) – II. helyezés;

14. Kokas Krisztina–Kokas Károly (V. korcsoport; hagyományőrző kategória) – II. helyezés.

A Napsugár Hagyományőrző Gyermekcsoport a Kárpátalján folyó műhelymunkáért különdíjban részesült.

A kárpátaljai résztvevők köszönetüket fejezik ki a Csoóri Sándor Programnak a gyönyörű népviseletekért és a Napsugár szülői közösségnek a támogatásért.

CS.P.A.

Kárpátalja.ma