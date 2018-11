Kilátás a Rákóczi-főiskolán a Szépirodalmi Figyelővel

Utolsó állomásához érkezett a Kilátás / Hosszúnap nevű irodalmi rendezvénysorozat november 22-én. Harmadik helyszíne a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) Apáczai Csere János Könyvtár olvasóterme volt. Az irodalmi napok főszervezői a Szépirodalmi Figyelő, a Fiatal Írók Szövetsége és a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság (KVIT), társszervezői pedig a II. RF KMF Magyar Tanszéki Csoportja, az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) Ukrán–Magyar Oktatási–Tudományos Intézet, továbbá a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége voltak.

A programsorozat mostani része mégsem volt teljes. Hiányzott a szimpózium főszereplője, a tragikus hirtelenséggel eltávozott Brenzovics Marianna író, költő, a beregszászi főiskola oktatója.

– Ez a rendezvény nem csak egy szimpózium, mert sokunkat fűznek személyes élmények Brenzovics Marianna életéhez, hiszen éveken keresztül rótta magassarkú cipőjében a Rákóczi-főiskola folyosóját. Nagyon nehéz nekünk úgy nekiülni ennek a rendezvénynek, hogy az ő hiányában kell beszélni azokról a kilátásokról, amik igazából az övék voltak – mondta Mónus Dóra, a II. RF KMF tanára, az esemény moderátora az esemény kezdetén. A megnyitón egyperces néma csenddel emlékeztek meg a tavaly elhunyt írónőről, majd a Kilátás című mű első fejezetét, a Kezdetet olvasta fel Mónus Dóra, amely Petőfi Sándor A gólya című versének egy részletével indul:

„Oda is elkísért. Együtt ábrándoztunk

A puszta legmélyén,

Ő a víz fenekét, én a délibábot

Hosszasan szemlélvén.”

A mindössze 45 évet élt írónő 1998-tól publikált. Három kötete jelent meg a Kalligram Kiadó gondozásában: a Kilátás (2010), a Darabolás (2013) és a Hasadás (2015).

Két előadást is hallhattunk a találkozón. Az első előadást Marcsák Gergely kárpátaljai író, költő, a KVIT alelnöke tartotta Kilátástalanság, gondolatok Brenzovics Marianna írói világáról a Kilátás című regénye kapcsán címmel. A második előadáson Nagy Tamás költő, a KVIT tagja többek között kitért Penczkófer János Egy bolygó – földi közelképekben című tanulmányára, Brenzovics Marianna doktori disszertációjára, műveinek erős kárpátaljai vonatkozásaira is. Mondandója szemléltetéseként láthattunk egy piros lufira kötött muzsikot, amely a beszélgetés során is szóba került. A kerekasztal-beszélgetésen elemezték a régióra jellemző motívumokat és szavakat, amelyek visszaköszönnek Brenzovics Marianna műveiből. Feltárult a piros lufis játékfigura, a muzsik kiléte is, amiről a moderátor úgy tartotta, hogy az szerző nagy kedvencévé vált volna.

– Maga az ötlet Penczkófer János tanulmányában jelenítődik meg – mondta Nagy Tamás –, és ebből jött, hogy tegyük egy kicsit performansszá az egészet ezzel a gesztussal.

A beszélgetés a Kilátás című regény azonos című versbetétével zárult.

Ungvár után a beregszászi közönségnek is bemutatkozott a Szépirodalmi Figyelő és a SZIF Online. A Kilátás / Hosszúnap alkalomból ellátogatott hozzánk Vincze Ferenc, a Szépirodalmi Figyelő főszerkesztője, valamint a SZIF online főszerkesztője és szerkesztője, Korpa Tamás és Vass Norbert, akik a Szépirodalmi Figyelő július-augusztusi számát hozták ajándékba.

Szabó Kata

Kárpátalja.ma