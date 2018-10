Könyvbemutató a Magyar Napló Könyvesboltban

A budapesti Magyar Napló Könyvesboltban kettős könyvbemutatót tartottak október 4-én. Két határon túli magyar szerző legújabb köteteiről folyt a beszélgetés. A Magyar Napló Kiadó jelentette meg Vári Fábián László Vásártér és Király Farkas Sortűz című kötetét.

Az estet Jánosi Zoltán, a Magyar Napló című folyóirat főszerkesztője nyitotta meg, röviden bemutatva a két szerzőt. Bevezetőjében elmondta, hogy a Magyar Írószövetség tagságának harmada határokon túli irodalmár, csakúgy, mint az est két főszereplője, a Tiszaújlakon született Vári Fábián László és a Kolozsvárról Budapestre áttelepült Király Farkas.

Az est moderátora Luzsicza István író, kritikus volt, aki lényegre törő kérdéseket tett fel a szerzőknek. Először Vári Fábián László beszélt Vásártér című kötete megszületéséről. Elmondta, hogy műve nem igazán regény, inkább kordokumentum, történelmi visszatekintés a II. világháború utáni Kárpátalja életére. Ugyanis a Vásártér a szerző korábban megjelent Tábori posta című regényének előzményeivel foglalkozik, az elbeszélő főhős gyermek- és ifjúsági éveivel. Vári Fábián László röviden felvázolta szülőfaluja, Tiszaújlak történelmét is, hiszen az említett vásártér valóságos helyszín, a magyar korszakban országos vásárokat tartottak itt. A moderátor kérdésére elmondta, hogy a regény szereplői valós személyek, bár többségük ma már nem él, a történetek pedig úgy estek meg, ahogyan leírta azokat.

Király Farkas, az est másik főszereplője , az Irodalmi Jelen című folyóirat szerkesztője Kolozsvárott született, a kommunista rezsim végnapjai idején hívták be katonának. A forradalom, vagy inkább hatalomváltás idején éppen Aradon teljesített szolgálatot. Szerencsére nem kellett részt vennie a harci cselekményekben, de így is kellően pontos képet kapott a kommunista román hadsereg állapotáról. A szerző elmondta, hogy kötete voltaképpen nem is regény, hanem négy novella „felszabdalva” és kronológiai sorrendbe állítva. Az olvasó négy főhős katonai éveinek történetét és egyben a történelmi események hátterét ismerheti meg. A könyv szövegébe valós dokumentumokat is beillesztett a szerző..

Mindkét író két-két részletet olvasott fel a könyvéből. Luzsicza István utolsó kérdésében az írók terveiről érdeklődött. Vári Fábián elmondta, hogy jövőre jelenik meg a fordításkötete,, amely magyarra fordított ruszin balladákat tartalmaz majd. Király Farkasnak már sajtó alatt van egy novelláskötete.

Lengyel János

Kárpátalja.ma