Kortárs dokumentumszínházi előadás készül Ady Endre élete alapján

ADYnemADYde címmel kortárs dokumentumszínházi előadás készül a költő halálának századik évfordulójára alkalmából – mondta Zichy Gabriella, a darab producere az M1 aktuális csatornán.

Mit üzenne Ady Endre Párizsból, ha lenne Youtube csatornája? Mit tenne ki a Facebookra vagy éppen az Instagramra? többek között ezt a kérdéskört feszegeti a Zichy Szín-Műhely új darabja, amelyet szeptember 27-én mutatnak be a Hatszín Teátrumban – ismertette a részleteket a producer.

A nézők egy kortörténetet látnak majd a színpadon a 21. századi digitális szereplők szemszöge által – magyarázta.

Dolmány Attila, a darab rendezője azt mondta, Ady nyelvezete nem könnyű, de azáltal, hogy mai környezetbe helyezik műveit, megpróbálják napjaink nagyobb vizuális érzékenységgel és magasabb ingerküszöbbel rendelkező fiataljaihoz is közelebb vinni gondolatait. A darab vizualitásának erősítésére különböző technológiai eszközöket is használnak és a költő néhány megzenésített műve is felcsendül majd a színpadon – fűzte hozzá.

A darab egy sorozat része, amelynek első előadását tavaly, az Arany-emlékévhez kapcsolódóan hozták létre. Az előadást az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Magyar Művészeti Akadémia, a Nemzeti Kulturális Alap és Budapest XI. kerületének önkormányzata támogatja.