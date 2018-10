„Lehetek én a híd…” — VI. Bethlen-nap Huszton

Hatodszor idézte meg Bethlen Gábor erdélyi fejedelem alakját és a vidék aranykorát a Pro Cultura Subcarpathica október 7-én Huszton.

A civil szervezet idei utolsó fesztiválját ökomenikus istentisztelet előzte meg a helyi római katolikus templomban, majd benépesült a városközpont: ingyenes kézműves foglalkozásokkal – hímzés, szövés, gyöngyözés, bőrözés, fafaragás, horgolás, pólófestés, dekupázs, stb. – magyaros ételekkel, méz- és pálinkakülönlegességekkel és zamatos borokkal várták a helyszínre látogatókat.

A salánki hagyományőrzők közreműködésével Erdély fejedelme is színre lépett, majd a hivatalos megnyitót követően környékbeli magyar, ukrán és ruszin népzenei együttesek uralták a színpadot.

Már az V. Bethlen-nap sztárfellépője, a punk/rock zenét játszó Anna and the Barbies is osztatlan sikert aratott a helyi lakosok körében, így a szervezők nem érezték nagy vállalásnak, ha idén bekeményítenek, és a magyarországi rock/metal világából adnak ízelítőt: a fesztivált a Leander Kills együttes zárta. A csapat körüli ováció pedig ismét bizonyította, hogy a zene hidat képezhet nyelvek, kultúrák és nemzetiségek között. (A Leander Kills frontemberével készített interjúnkat rövidesen olvashatják honlapunkon).

A VI. Bethlen-nap a magyar kormány támogatásával, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Huszti Alapszervezete, a Huszti Polgármesteri Hivatal, valamint a huszti református és római katolikus egyházközség társszervezésében valósult meg.

Pallagi Marianna

Kárpátalja.ma