Mága Zoltán-koncert Nagydobronyban

A nagydobronyi református templomban adott jótékonysági koncertet a világhírű hegedűművész november 9-én.

Mága Zoltán magyarországi Prima Primissima díjas hegedűművész és dr. Bajnai István magyarországi parlamenti képviselő nagymértékben hozzájárultak a nagydobronyi leégett imaház és óvoda újjáépítéséhez. A 100 templomi jótékonysági koncertsorozat keretén belül a művész a Budapesti Primarius Szimfónikus Zenekar kíséretében lépett fel a nagyközségben. A jótékonykodókat elkísérte dr. Lomnici Zoltán magyarországi főbíró és a Fidelitas ifjúsági szervezet néhány tagja is.

A magyarországi vendégek a nap első felében ellátogattak a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Gyermekotthonba, ahol megannyi ajándékot adtak át a helyi magyar ajkú hátrányos helyzetű gyerekeknek. Megtekintették az idén júliusban leégett imaház és óvoda romjait, ahol találkoztak a helyi roma közösség gyerekseregével, akik a magyar és a cigány himnusz eléneklésével köszöntötték a látogatókat. A gyerekek között lábbeliket és hátizsákokat osztott szét a művész és kísérete.

A nap második felében este hét órai kezdettel jótékonysági koncertet adott az ismert zenész, melyre több mint 2,5 ezer vendég érkezett. A templom teljesen megtelt: kicsik és nagyok, helyiek és a szomszédos települések lakói, illetve a helyi roma közösség apraja-nagyja töltötte meg az épületet. A bejáratnál több roma azt nyilatkozta, hogy életében először látogatott el a református templomba.

A jelenlévőket Kolozsy András nagydobronyi református lelkész köszöntötte, majd dr. Bajnai István képviselő, a koncert fővédnöke mondott lelkesítő szavakat a helyi magyar közösségnek. Az est várva várt szereplője rövid köszöntés után a magyar nemzeti himnusz közös eléneklésével indította a hangversenyt. A koncerten a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekar kísérete mellett a nagydobronyi református gyülekezet gyermekkórusa is fellépett a hegedűművésszel. Az est során több magyar népdalt játszottak, énekeltek közösen a fellépők, illetve a folklór mellett klasszikus művek is felcsendültek. A hangverseny záróakkordjaként Mága Zoltán és Bajnai István közösen adták át az 5 millió forintos pénzadományt, melyet a képviselő ajánlott fel, továbbá bejelentették, hogy a 100 templomi jótékonysági koncertsorozat során összegyűlt közel 40 millió forintos adományt a leégett imaház és óvoda újjáépítésére ajánlják fel. Így az óvodában nevelkedő 60 roma gyermek ismét megfelelő körülmények között tanulhat majd, illetve az imaház is újjáépülhet. A hegedűművész elmondta, hogy az idei XI. Budapesti Újévi Koncertjére 200 helyi magyar vendéget hív meg. Továbbá szeretné, ha a helyi egyházi gyermekkórus tagjai és a roma közösség fiataljai is ellátogatnának nagyszabású rendezvényére. A kárpátaljai vendégek utaztatásának a megszervezését Magyarország Ungvári Főkonzulátusa és Bajnai István vállalta fel.

A hangverseny után minden jelenlévőt Best of Mága Zoltán CD-vel ajándékoztak meg, illetve elmondták, hogy másnap a vereckei emlékműnél tartanak megemlékezést, ahol a gyermekkórussal egy rögtönzött koncertet ad a világhírű hegedűművész.

Tóth Tünde

Kárpátalja.ma