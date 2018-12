Meggyújtották a remény gyertyáját Beregszász főterén

„Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem,

amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár.”

Meggyújtották a második adventi gyertyát a Közös Advent ünnepség keretén belül december 9-én, Beregszász főterén. Az eseményt a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet és a Beregszászi Polgármesteri Hivatal szervezte.

Az arra járókat hangulatteremtő karácsonyi dallamokkal, forró teával és zsíros kenyérrel fogadták.

A rendezvényt Orosz Ildikó megyei képviselő, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, a Pro Cultura Subcarpathica elnöke nyitotta meg:

„Az Advent nem szól másról, mint a készülődésről, hogy várjuk Krisztus megszületését, aki elhozza a fényt abba a világba, ami ilyenkor sötét. Ez konkrét s átvitt értelemben is így van, hisz nem csak esténként sötétedik hamar, hanem a körülöttünk zajló események is sötétek és nagyon sok ember lelkében is ott van a sötétség. Hogy jobban lássuk egymást, ehhez szükségeltetik, hogy minél többet imádkozzunk, és valóban megteljen Krisztus szeretetével, a szeretet vallásával mindenki lelke és maga a világ. Hisz nem akarunk mi többet, se kevesebbet, mint a világ boldogabb táján élő emberek: kiszámítható jövőt a gyermekeinknek, békés, boldog, nyugodt életet.”

Ezt követően Babják Zoltán, Beregszász polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket és buzdította őket, hogy ezekben a nehéz időkben az összefogásra, a békére és a szeretetre irányítsák figyelmüket.

Az ünnepi beszédek után Orosz Ildikó és Babják Zoltán együtt gyújtották meg a koszorú második gyertyáját, majd a történelmi egyházak képviselőinek áldása következett.

A műsor a Rákóczi-főiskola Esztergom termében folytatódott a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola előadásával, ami alatt a gyerekek ingyenes mézeskalácsfestésre és kézműves foglalkozásra kaptak lehetőséget.

Az ünnepséget a magyarországi UniCum Laude a capella együttes fellépése koronázta meg. Az UniCum Laude nevében is tükrözi műsorát, amely a zenetörténet széles rétegeinek ritkán hallható, jellegzetes hangzású darabjaira épül. A különleges hangzásvilágot teremtő hat énekes előadásában művek hangzottak el a reneszánsz egyházzenétől egészen a modern hangzású pop-átiratokig.

Jackánics László

Kárpátalja.ma