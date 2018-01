Meghalt a Cranberries énekese

Negyvenhat évesen elhunyt Dolores O’Riordan, a kilencvenes évek népszerű zenekarának, a The Cranberries nevű ír rockzenekarnak gitáros-énekesnője és dalszerzője.

Az énekesnő váratlan haláláról szóvivője számolt be, de nem adott részletes tájékoztatást annak körülményeiről. A The Cranberries zenekar ’94-es slágerének, a Zombie nevű számnak köszönhetően lett világhírű együttes. Öt éven alatt összesen hat stúdióalbumot adtak ki, ezeket válogatások és koncertlemezek követték.

Dolores O’Riordan később kilépett a zenekarból és szólókarrierbe kezdett, 2007-ben az Are You Listening nevű albummal robbant be újra a zeneiparba, majd 2009-ben kiadta a No Baggage című albumát is. Az együttes hazánkban is koncertezett, 2002-ben a budapesti SAP Csarnokban is felléptek.