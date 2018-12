„Micsoda ragyogás, talán utat mutat!” – Betlehemes találkozó Beregszászban

Íródnak a bevásárlólisták, gondos háziasszonyok lassan összeállítják a karácsonyi menüt, felkerülnek az ünnepváró fények, de ki gondol arra, hogyan fogadja majd a betlehemeseket? A 11. századig visszanyúló népszokásunkat eleveníti fel advent napjaiban már két és fél évtizede a Kárpátaljai Magyar Betlehemes Találkozó.

December 15-én, Beregszász főterén, 14 betlehemező csoport mutatta be tudományát a zsűri és a közönség előtt. Az eredetileg felnőttek által előadott betlehemes játékok, a néptáncokhoz és népzenéhez hasonlóan, vidékenként más jellemzőkkel maradtak ránk. A találkozón láthattunk felföldi játékot az Ung környékéről érkezőktől (itt az angyalokon, a fiatal pásztorokon kívül az öreg, tréfálkozó kedvű Guba is szerepet kap) és alföldi tradíciókat őrző jelenetet is betyárral, fenyegető szavú perselyezéssel. A karácsony előtti napok legnépszerűbb dramatikus játékának sajátos típusát, a bábtáncoltató betlehemezést is bemutatták a résztvevők, amelyben a kellékként hordozott Betlehem belsejében egy rövid bábjátékot adnak elő.

A korábbi évekhez hasonlóan szakértő zsűri (Kész Margit, Sin Edina, Kalanics Éva) választotta ki a csapatokat, amelyeknek előadása leginkább megfelelt a hagyományoknak. A felnőtt és gyermekcsoportokat külön kategóriában értékelték. A bírák a pontozáskor figyelembe vették a betlehemes játék forrásának eredetiségét, az öltözetet, a résztvevők mozgását, kifejező szövegmondását, tiszta éneklését és a jászol küllemét is. A legjobbaknak kijáró díjakat és a részvételi emléklapokat Kész Margit, a zsűri elnöke és Molnár László, a KMKSZ kulturális titkára adta át.

Különdíjjal térhetett haza a nevetlenfalui, beregújfalusi felnőtt betlehemes és a tiszacsomai KMKSZ betlehemes csoportja. A gyermekek kategóriájában 3. helyezést ért el az eszenyi középiskola Csicseriborsó hagyományőrző csoportja Molnár Lívia vezetésével, 2. helyezett lett a tiszacsomai művelődési ház hagyományőrző csoportjának csillagforgató előadása (felkészítőjük: Reskó-Papp Angéla). A legjobbnak Sárosoroszi hagyományőrző csoportja, a Kökörcsin bizonyult Mihók Erika vezetésével.

Kész Réka és ifj. Kész Barnabás felajánlásából a mezőgecsei görög katolikus betlehemezők és a nevetlenfalui felnőtt betlehemesek vehettek át különdíjat ezer-ezer hrivnya értékben.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács szervezésében megvalósuló V. Adventi vásárt és a Betlehemes találkozót Szilágyi Mátyás főkonzul, Babják Zoltán, Beregszász polgármestere és Sin József, a Beregszászi Járási Tanács és a KMKSZ Beregszászi Járási Szervezetének elnöke nyitotta meg. A kétnapos vásár másnap is várta a járókelőket a Kossuth téren, ahol kora délután egyházi kórusok összeállításait hallgathatta meg a közönség.

Kiss Julianna

Kárpátalja.ma