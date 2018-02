New Yorkban vetítik Enyedi Ildikó díjesélyes filmjét

Exkluzív vetítésen tekinthetik meg az amerikai filmakadémia tagjai Enyedi Ildikó Testről és lélekről című Oscar-esélyes filmjét vasárnap New Yorkban, a New York-i Balassi Intézet Magyar Kulturális Központ és a Netflix szervezésében – tájékoztatta az MTI-t Janzsó Viktor New York-i konzul.

A filmbemutatón az Oscar-díjról döntő filmakadémia New York-i tagjai mellett számos újságíró és New York filmes elitje is részt vesz. A konzul közleménye szerint rendkívül sokan kíváncsiak Enyedi Ildikó filmjére, a programra minden jegy elkelt. A vetítést követően a rendező válaszol a nézők kérdéseire, a beszélgetést Eric Kohn, az Indiewire filmkritikusa vezeti.

A New York-i Főkonzulátuson Király Zsuzsanna vezető konzul és Vincze Máté, a New York-i Magyar Kulturális Központ igazgatója ad fogadást Enyedi Ildikó tiszteletére.

A filmet Amerikában forgalmazó Netflix előfizetői körében is nagy az érdeklődés az alkotás iránt. “Bízunk abban, hogy a Netflix-szel közös lobbitevékenységünk is hozzájárul ahhoz, hogy minden rekordot megdöntve, három év alatt három Oscar-díjat hozzanak a magyar filmek” – fogalmazott a konzul.

Az Oscar-díjátadót március 4-én rendezik meg a Los Angeles-i Dolby Színházban. A gálán Enyedi Ildikó is ott lesz. A rendező február elején részt vett azon a Los Angeles-i fogadáson is, amelyen az amerikai filmakadémia hagyományosan minden évben üdvözli az Oscar-jelölteket.

A Testről és lélekről tavaly a 67. Berlinalén debütált, ahol elnyerte fesztivál fődíját, az Arany Medve-díjat. A film operatőre, Herbai Máté tavaly ősszel a Camerimage nemzetközi filmoperatőr-fesztivál fődíját vehette át, a női főszerepet alakító Borbély Alexandra pedig megkapta az Európai Filmdíjat. A filmet eddig 92 országba vették meg a filmforgalmazók. Magyarországon már több mint százezren látták moziban a filmet, amelyet február elejétől országszerte számos filmszínházban ismét műsorra tűztek.

A Testről és lélekről az Inforg-M&M Film gyártásában, a Magyar Nemzeti Filmalap támogatásával készült. Producere Mécs Mónika, Muhi András és Mesterházy Ernő volt.