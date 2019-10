Október 6-i megemlékezés Nagyszőlősön

Október 6-án délután a Nagyszőlősi 3. Számú Perényi Zsigmond Középiskola kertjében tartotta központi rendezvényét a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) az aradi vértanúkra emlékezvén.

Az egybegyűlteket Kudron Zoltán, a KMKSZ Nagyszőlősi Városi Alapszervezetének elnöke üdvözölte. A nemzeti himnuszok elhangzása után a jelenlévők megtekinthették a Nagyszőlősi 3. Számú Perényi Zsigmond Középiskola, valamint a Péterfalvi Református Líceum növendékeinek zenés-verses irodalmi előadását.

A rendezvényt többek között megtisztelte jelenlétével Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Buhajla József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja, Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja, Nagy Klára, a nemzetpolitikai kapcsolattartási főosztály területi főreferense, Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, Zubánics László, az UMDSZ elnöke, Barta József, a megyei tanács alelnöke, Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke, Rezes József, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás nemzetiségi és vallásügyi főosztályának vezetője.

Pótápi Árpád János beszédében elmondta, hogy 170 évvel ezelőtt befejeződött a magyar történelem egyik legdicsőségesebb korszaka. Október 6-a azontúl, hogy a tizenhárom aradi vértanú kivégzésének napja, emléket állít azon bátor hősöknek, akik közös erővel, hittel harcoltak a legnagyobb értékért, a szabadságért. A mai nap emléket állít a márciusi ifjaknak, akik elindították az 1848-as eseményeket. Október 6-a amellett, hogy a nemzeti gyásznapunk – amikor megemlékezünk több 10 000 áldozatról– arra is kell, hogy emlékeztessen minket, hogy az égi fény sosem huny ki. Mi ezeknek a hősöknek a leszármazottai, szabad nemzet tagjai vagyunk, éljünk Kárpát-medencében vagy a világ bármelyik részén. Egy olyan nemzeté, melynek nemcsak múltja, hanem jelene és biztos jövője is van. Beszédében kiemelte, hogy szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy közösségünkben vannak olyan személyek, akikre évszázadok múltán is példaként tudunk visszatekinteni. Báró Perényi Zsigmond a beregszászi és a nagyszőlősi közösség kiemelkedő alakja ma is. Elévülhetetlen érdemeket szerzett nemcsak magának, hanem szűkebb pátriájának is.

–Ma már kijelenthetjük, hogy Kárpátalján a magyar közösség egységes, erős és összetartó. A magyar kormány partnerként tekint az itteni politikai szervezetekre. Az elmúlt évek munkájának köszönhetően Kárpátalja minden nehézség ellenére jelentős fejlődésen ment keresztül, számos oktatási, egészségügyi intézményt építettünk és újítottunk fel az évek során. Ezen felül támogattuk a kulturális szervezeteket, létrehoztuk a Bázisiskola Programot, a szociális segélycsomagot. Biztos hátteret szeretnénk nyújtani az itt élő közösségnek – mondta.

Felszólalt Rezes József, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás nemzetiségi és vallásügyi főosztályának vezetője valamint Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke.

A szabadság nincs ingyen – ezen szavakkal kezdte megemlékező beszédét Brenzovics László. Az elmúlt 500 évben szinte évszázadonként egyszer a magyarság kiállt, fölkelt a szabadság érdekében, s az ellenfelek mindig sokkal, de sokkal erősebbek voltak, mint a magyarság abban az időben. Ezeket a szabadságharcokat, ezeket a küzdelmeket, természetesen a következményekkel együtt kell értékelnünk, hiszen bár a túlerő miatt a szabadságharcok elbuktak, azonban a magyarság küzdelmeinek következtében mindig a szabadságharcokat olyan kiegyezés követte, amely lehetővé tette azt, hogy a magyarság, mint szuverén nemzet megőrizze nyelvét, kultúráját és szokásait.

Az elmúlt 170 évben minden nemzedék, minden kormány megpróbálta a saját szájíze szerint átírni a történelmet, megpróbálván új hősöket állítani a magyarság, a helyi lakosság elé. S ennek ellenére a 170 év alatt nem sikerült kitörölni emlékezetünkből a valódi hősöket, hiszen a kiegyezés után 1904-ben, itt Nagyszőlősön már szobrot emeltek báró Perényi Zsigmondnak, s rendszeresen összegyűltek itt, hogy megemlékezzenek a hősökről – mondta. Azokban a hosszú korszakokban, amikor a magyarság elnyomásban volt, mindig voltak olyan emberek, akik fenntartották a történelmi valóság emlékezetét. Egy országot, egy államot nem lehet hazugságra építeni. A történelmet most is próbálják meghamisítani, jogainkat szűkíteni. Azonban, azt is tudjuk, hogy azok az államok, amelyek erőszakkal, hazugsággal próbáltak hatalmat teremteni, nem voltak tartósak. –Október 6-án, köszönjük azt a magyar állami támogatást, mellyel Perényi Zsigmond szülőházát, a beregardai kastélyt rendbe tettük, s ahol nemsokára megnyílik a Perényi kulturális központ– zárta gondolatait.

Bocskor Zita

Kárpátlja.ma