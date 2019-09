Őszköszöntő magyar zene, ételek és italok Ungváron

Folytatódott a hagyomány, hiszen harmadszorra szervezte meg hUNGary Fest nevet viselő gasztro-kulturális rendezvényét Magyarország Ungvári Főkonzulátusa. Szeptember 7-én és 8-án zenétől és magyaros ételeket sejtető illatoktól lett még hangulatosabb az Ung partja. A családbarát rendezvényen a kétnapos kulturális programot hagyományőrző együttesek, tánccsoportok és zenekarok szolgáltatták.

Szombaton a látogatóknak az ételek megkóstolása mellett arra is lehetőségük nyílt, hogy betekintsenek a konyhai kulisszák mögé: a színpad melletti kondérban hozzáértő szakács fakanala alatt rotyogott a lecsó, és a szakember ennek az ételnek minden csínját-bínját megosztotta az érdeklődőkkel. A Pravoszláv parton felállított sátrakban két napon át várták finomságokkal és szép áruval a látogatókat kárpátaljai és magyarországi vendéglátók, kézművesek. A magyar konyha elképzelhetetlen hús és paprika nélkül, ehhez hűen kapható volt malacsült, klasszikus magyaros bogrács, káposztaételek, és természetesen az ezek mellé illő kedélyjavító pálinka és bor is. Az édesszájúak is találhattak a forgatagban desszertet, hiszen kürtőskalács, többféle sütemény, vattacukor, különleges lekvárok és mézek várták a látogatókat.

A kétnapos fesztiválon a kézműves mesterségek is képviseltették magukat: hordót készítettek, faragtak, a kézi készítésű portékák kedvelői válogathattak a horgolt, drótozással vagy gyöngyből készített ékszerek közül.

A fesztivált megnyitó Buhajla József ungvári magyar főkonzul örömét fejezte ki, hogy a magyar zenés és táncos kultúrát, kézművességet, konyhát bemutató hUNGary Fest már harmadszorra várhatja a látogatóit az Ung partján. A fesztivál hivatalos megnyitóján üdvözölte a kezdeményezést és jó szórakozást kívánt a jelenlévőknek Bohdan Andrijiv, Ungvár város polgármestere, Rivisz Mihajlo, a Kárpátaljai megyei Tanács vezetője, Halász Jaroszláv, a megyei adminisztráció vezető helyettese és Zubánics László, az UMDSz vezetője.

Mindenki megtalálhatta a számára kedves zenei irányzatot, hiszen a kétnapos kulturális program során a hUNGary Fest színpadán nemcsak az autentikus magyar népzene és néptánc kapott helyet a Csipkés vagy a Sodró együttes tolmácsolásában, hanem felcsendültek klasszikus magyar zeneirodalmunk nagyjainak művei is az Ungvári Művészeti Iskola tanárainak és diákjainak előadásában. Egy rövid kitérő erejéig az operett világát is megidézték a fellépők. Az inkább táncos műsorszámokat kedvelők sem unatkoztak, hiszen fellépett a beregszászi Street Dance, az ungvári Blitz és Barátok táncegyesület. A kárpátaljai szláv kultúrából adott ízelítőt a Dzserelyce Karpat táncegyüttes. De volt ezen kívül mese a beregszászi színház művészeinek tarsolyából, ének, vers és fegyverbemutató is a Magyar Turán Alapítvány harcosainak előadásában.

A fesztivál második napja a Hungarikum rajzpályázat eredményhirdetésével indult. A szerencsés nyertesek nyíregyházi kirándulásokon vehetnek majd részt Magyarország Ungvári Főkonzulátusának szervezésében. A publikum sem maradt nyeremények nélkül, hiszen a jelenlévők között kisorsoltak ajándékcsomagokat, ajándék-utazást és kirándulást is a szervezők.

Kárpátalja.ma