Ötvenkilenc filmet vetítenek a világ 35 országából az idei Verzió Filmfesztiválon

A világ 35 országából 59 filmet vetítenek az idei Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztiválon, amelyet november 6. és 11. között rendeznek meg a fővárosban, de Pécsen, Kecskeméten és Szegeden is tartanak vetítéseket.

Oksana Sarkisova, a fesztivál igazgatója a szerdai, budapesti sajtótájékoztatón elmondta, hogy az egyik idei újdonság, hogy először szerveznek nemzetközi emberijogi versenyprogramot, amelyben 12 film szerepel.

Ezen kívül lesz diák és elsőfilmes verseny, amelyben 10 film közül választ nyertest a fiatal zsűri, a Magyar panoráma válogatásban pedig nyolc filmet láthat a közönség.

Idén három tematikai szekció is lesz. Az Életünk a munka című bontásban a munkavállalók világával foglakozó filmek kaptak helyet, amelyek bemutatják például a rabszolgaságban tartott embereket, egy halálos betegséget okozó kínai telefon-összeszerelő gyárat, a legrosszabbul fizető cseh munkákat vagy a svéd munkaközvetítő irodák abszurd működését is.

A Földünk a tűréshatáron című szekció alkotásai a bolygó állapotát és jövőjét állítják a középpontba a francia erdőgazdaságok fáin és az olajfúrótornyok munkásainak életén át, a burmai borostyánvadászok háborútól sújtott mindennapjaiig.

Az emlékezés formái című válogatás filmjei között vetítik 2007-ben elhunyt Kurt Waldheim osztrák államférfiról szóló életrajzi filmet, aki “elfelejtve” náci múltját az ENSZ-főtitkárságig jutott, de Csehszlovákia 1968-as megszállását is újraélhetik a nézők az öt résztvevő ország katonáinak visszaemlékezésében. Az emlékek felidézését terápiaként használó horvát színházi rendező egy 1991-es gyerekgyilkosságot dolgoz fel, de különleges alkotás lesz Bill Morrison a kanadai aranyláz idejéből származó, archív felvételekből összeállított filmje is, amely a filmművészet némafilmes korszakát idézi meg. Oksana Sarkisova kiemelte: az amerikai rendező mesterkurzust is tart a fesztivál ideje alatt.

A Hommage szekcióban két kiemelkedő dokumentumfilmesről, Claude Lanzmannról és Michael Glawoggerről emlékeznek meg a szervezők az alkotók utolsó filmjeinek levetítésével, a Wapikoni Friends pedig a kanadai őslakos fiatalok érdekképviseleti műhelyfoglalkozáson készült rövidfilmjeit mutatja be.

Oksana Sarkisova a szakmai programokról szólva elmondta, hogy a Dok-Szak-MA című háromnapos program keretében a magyar dokumentumfilmes szakma jelenlegi helyzetét járják körül neves külföldi és magyar szakemberek, akik a közelmúltban fesztiválsikereket elért alkotásokról, a finanszírozás magyarországi és külföldi lehetőségeiről, valamint a filmforgalmazás alternatív útjairól is beszélgetnek majd.

A Verzió és a Közép-európai Egyetem filmkészítő műhelyében a dokumentumfilmek és az emberi jogok iránt érdeklődő kezdő és gyakorló filmesek rövidfilmeket és trailereket készítenek egy profi filmesekből álló nemzetközi csapat segítségével november 9-én, a Vöröskereszt nemrég nyílt charity kávézójában pedig lehetőség nyílik a meghívott vendégekkel szakmai kérdésekről beszélgetni a Guests meet Guests találkozókon.

Báron György, Magyar Panoráma program felelőse kiemelte, hogy az idei magyar szekcióban lehet majd látni Tuza-Ritter Bernadett Egy nő fogságban című filmjét, amely a modernkori rabszolgaságot mutatja be, a fesztivált nyitó Csuja László Kilenc hónap háború című alkotása a háborút mutatja be testközelből, Révész Bálint Nagyi projekt című munkája pedig egy különleges vallomás a generációk közti kapcsolatokról. Itt lesz látható továbbá Cseke Eszter és S. Takács András Az ellenség gyermekei – Edith Éva Eger című filmje, amely egy Auschwitzot megjárt egykori táncosnőt mutat be, Zurbó Dorottya Könnyű leckék című munkája a gyermekházasság elől Szomáliából Magyarországra menekült fiatal lány történetét meséli el. Balla Dávid Ne bámuljanak már! című, a női létről szóló alkotása, Chilton Flóra Karmák/Bagázs című filmje a mélyszegénységben élők életébe nyújt bepillantást, Domokos János A te neved című munkája pedig a hajléktalanokkal foglalkozik.

A középiskolásokat hétköznap délelőttönként ingyenes filmvetítésekkel és beszélgetésekkel várják a Diák Verzió programjában, valamint idén egy Ifi Verzió című egésznapos eseményt is szerveznek, amelynek keretében civil szervezetek emberi jogi érzékenyítő workshopokat tartanak a tinédzsereknek.

A fesztiválnak idén is a Toldi mozi, a Művész Mozi, a Kino Café Mozi, a Blinken OSA Archívum, a Közép-európai Egyetem, valamint a Trafó Kortárs Művészetek Háza ad otthont. A filmvetítéseket a különböző helyszíneken beszélgetések is kísérik a rendezőkkel, emberi jogi aktivistákkal és szakértőkkel.

Mindemellett Pécsen november 15. és 18. között az Apolló Moziban, Szegeden november 22. és 25. között a Grand Café Moziban, és idén először Kecskeméten az Otthon Mozi is vetít válogatást a Verzió filmjeiből november 17. és 18. között.