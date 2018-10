Párizsi hangulat Beregszászban

Folytatódik a III. Nemzetközi Sztalker Színházi Fesztivál a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban. Ezúttal Párizs hídjaira kalauzolta el a közönséget Varga Klári, a debreceni Csokonai Színház művésznője és Rusz Márk Milán színész, író, rendező október 28-án.



A Párizs hídjai-est a sanzonénekesnő életrajzi regényeiből készült (Életem, Nem bánok semmit sem…) Milosevits Péter rendezésében. Felcsendült Édith Piaf tíz nagy sanzonja, köztük a Nem bánok semmit sem (Non, Je ne regrette rien), Két karod, ha átölel (La Vie en Rose), Milord, Padam, padam. Párizs ege alatt (Sous le ciel de Paris), amelyek amellett, hogy tökéletesen megteremtették a korabeli Párizs atmoszféráját, az énekesnő életének fontos állomásait mutatták meg. Varga Klári énekeit Rusz Milán kísérte harmonikán. Az előadás nagy sikert aratott, a közönség többször is visszatapsolta a két színészt.

„Meghalok és annyi mindent mondanak majd rólam, hogy már senki nem tudja ki is voltam valójában. Azt gondolják ennek nincs olyan nagy jelentősége? Igaz. Mégis bánt ez a gondolat. Éppen ezért, amíg még tudok, beszélni akarok magamról. Vállalva akár a botrányt is. Vállalva akár a szánalmat is. De még bármi megtörténhet velem az utolsó számadás napjáig. Jól tudom, hogy ott fenn, kérlelhetetlenül ismétlem majd magamnak, mint egy dalomban: Nem, nem bánok semmit sem!” – mondta egykor Párizs „kis verebe”, akinek karrierje az utcán kezdődött.

Varga Klári színésznő produkciója által megismerhettük Édith Piaf fordulatokkal teli életét, sikereit, nagy szerelmeit és tragédiáját. Eredeti neve Édith Giovanna Gassio volt, művésznevét felfedezőjétől, Louis Lepléetől kapta. A sanzonénekesnő úgy tartotta, hogy szerelem nélkül lehetetlen igazi életet élni, amelyet tökéletesen igazolt, élete során sok férfiba volt szerelmes. Kétszer ment férjhez, de előtte élettársai is voltak. Megjárta a földi poklot és mennyországot egyaránt. Nyomorgott kicsiny bérlakásban, amit utcai énekléssel tartott fenn.

Mentorának halála után azzal gyanúsították, hogy ő ölte meg Lepléet. Egyetlen lánygyermekét korán elvesztette.

Befutott énekesként és színészként hiába volt hatalmas sikere és fényűző élete, romló egészsége miatt a fellépéseket csak morfiummal bírta végigénekelni, aminek következtében rabja lett a szernek. Élete utolsó időszakát a tőle jóval fiatalabb Théo Sarapoval töltötte. A „kis veréb” népszerűsége azóta is töretlen.

A III. Sztalker-fesztivál következő előadásán, október 29-én az Обережно – жінки! (Vigyázat – nők!) című ukrán nyelvű komédia lesz látható, melyet az ungvári színház színészei mutatnak be.

Szabó Kata

Kárpátalja.ma